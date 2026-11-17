사진 = 효연 인스타그램

사진 = 효연 인스타그램

사진 = 효연 인스타그램

사진 = 효연 인스타그램

소녀시대 효연이 짧은 쇼츠와 풍성한 털부츠를 매치한 겨울 패션으로 시선을 사로잡았다.효연은 최근 자신의 인스타그램에 "Nov"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 효연은 아이보리색 패딩을 입고 나무로 된 공간에 앉아 환하게 웃고 있다. 풍성한 니트 칼라가 돋보이는 패딩에 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨렸으며 두 손을 주머니에 넣은 채 무릎을 모으고 앉아 사랑스러운 매력을 드러냈다.이어진 사진에서 효연은 붉게 물든 나뭇잎을 배경으로 몸을 살짝 숙인 채 옆을 바라보며 미소 짓고 있다. 짧은 베이지색 쇼츠 아래로 늘씬한 각선미가 드러났으며 무릎 아래까지 올라오는 흰색 털부츠가 독특한 겨울 스타일링을 완성했다.또 다른 사진에서 효연은 나무 데크에 앉아 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 응시하고 있다. 양손을 패딩 주머니에 넣고 다리를 가지런히 모은 모습으로 볼륨감 있는 패딩과 풍성한 털부츠가 어우러져 발랄한 분위기를 자아냈다.마지막 사진에서 효연은 패딩 주머니에 손을 넣은 채 몸을 옆으로 돌리고 카메라를 향해 활짝 웃고 있다. 짧은 쇼츠와 커다란 흰색 털부츠가 한눈에 들어오는 전신 모습으로, 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 밝은 표정이 눈길을 끌었다.이를 본 팬들은 "언니의 예쁜 미소가 이미 제 인생 최고의 크리스마스 선물", "너무나 눈부시게 빛나", "너무 예뻐", "언니 진짜 너무 예뻐요", "웃는 모습이 너무 좋아요", "미소 진짜 힐링되는 미소다" 등의 댓글을 달았다.한편 효연은 개인 유튜브 채널 '효연의 레벨업'을 통해 다양한 콘텐츠를 선보이며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr