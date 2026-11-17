사진 = 김지원 인스타그램

사진 = 김지원 인스타그램

배우 김지원이 세련된 스타일링으로 우아한 매력을 뽐냈다.김지원은 최근 자신의 인스타그램에 "시간이 지나도 변하지 않는 나만의 가치 불가리 비제로원"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김지원은 검은색 재킷에 흰색 오프숄더 의상을 매치하고 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 풍성한 볼륨이 살아 있는 단발머리에 은색 귀걸이를 착용한 김지원은 검지손가락을 입술에 가볍게 댄 채 도회적인 분위기를 자아낸다. 은은한 핑크빛 메이크업과 또렷한 이목구비가 어우러져 세련된 비주얼을 완성했다.이어진 사진에서 김지원은 검은색 재킷을 어깨에 걸친 채 한 손을 턱 아래로 가져가 포즈를 취하고 있다. 손가락에 착용한 여러 겹의 은색 반지가 시선을 끄는 가운데, 부드럽게 안으로 말린 단발머리와 차분한 눈빛이 단아하면서도 고급스러운 매력을 더한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "인간 불가리 그 자체", "너무 예뻐", "우아함의 의인화다", " 진짜 우리 공주", "여신" 등의 댓글을 달았다.한편 김지원은 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 천재 외과의사 계수정 역을 맡아 열연해 눈길을 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr