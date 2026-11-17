사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 방송인 김구라가 인기를 이유로 결혼을 미루는 연예인들을 향해 쓴소리했다.지난 10일 방송된 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명'에는 오는 14일 결혼을 앞둔 배우 이유진과 차경은의 이야기가 공개됐다.이날 이유진은 아버지인 배우 이효정과 스튜디오에 출연해 결혼 소식을 전했다. 그는 "좋은 소식을 가지고 왔다. 11월에 결혼을 하게 됐다"며 예비 신랑으로 인사했다.서장훈은 이유진이 MBC 예능 '나 혼자 산다'를 통해 자취 생활을 공개했던 점을 언급했다. 그는 "혼자 살다가 결혼하면 '동상이몽' 나오는 것"이라며 달라진 상황을 짚었다. 이유진 역시 "혼자 사는 모습으로 많이 알아주셨는데, 제 나이가 35살"이라고 말했다.이지혜는 "나이를 말 안 하면 20대 아이돌 같다"며 그의 동안 외모에 감탄했다. 나이 이야기를 듣던 김구라는 "35살이면 갈 때 된 거다"라고 말했다. 그러다 결혼을 미루는 일부 연예인들의 태도로 화제를 옮겼다.김구라는 "여자친구가 있고 결혼할 사람이 있는데도 불구하고 자기 인기에 지장 받을까 봐 미루고 미루는 거 정말 바보 천치 같은 짓"이라며 목소리를 높였다. 결혼할 상대가 있는데도 인기를 의식해 결정을 늦추는 경우를 지적한 것이다.그는 "항상 인기가 없는 것들이 그렇다. 내가 진짜 어이가 없다"며 거침없는 발언을 이어갔다. 특정인의 이름을 언급하지는 않았지만, 이유진의 결혼 소식을 듣던 중 연예계의 결혼 문제에 대한 자신의 생각을 드러냈다.김구라는 "사랑하는 사람 있으면 결혼해야지. 언제까지 미룰 거야!"라고 덧붙였다. 예비부부를 소개하던 자리에서 나온 직설적인 반응에 웃음이 터졌다.이유진은 혼자 사는 일상으로 시청자들에게 얼굴을 알린 데 이어 이번에는 차경은과의 결혼 이야기를 전하게 됐다. 아버지 이효정도 함께 자리해 아들의 새 출발을 알렸다.한편 이유진과 배우 차경은은 오는 11월 14일 결혼식을 올리며, 첫아이 출산도 앞두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr