사진 = 박미선 인스타그램

방송인 박미선이 딸과 아들이 함께 참여한 연극을 소개하며 자녀들의 근황을 전했다.박미선은 최근 자신의 인스타그램에 "여러분~~~이 가을에 좋은 연극 공연하나 소개해 드릴게요 ㅎㅎ딸이 작품을 쓰고 아들이 무대에서 연기를 한다네요 몇 달을 땀 흘려 준비 하던데 ...제가 딱히 도와줄건 없고 ㅎ"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박미선은 연극 '어느 대화' 포스터 앞에서 환하게 웃으며 카메라를 바라보고 있다. 짧은 머리에 둥근 안경을 착용한 박미선은 갈색 상의와 검은색 겉옷을 매치했으며, 한 손으로 포스터를 가리키며 밝은 미소를 짓고 있다.특히 박미선이 가리킨 포스터에는 연극 제목과 함께 출연진의 이름이 적혀 있어 눈길을 끈다. 딸이 극본을 쓰고 아들이 무대에 오르는 작품을 직접 소개하는 모습에서 자녀들의 활동을 응원하는 마음이 전해진다.이를 본 팬들은 "축하드려요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "너무 멋진 남매네요", "아들딸 모두 참 잘키우셨어요" 등의 댓글을 달았다.박미선의 아들이 배우로 활동하고 있다는 사실은 지난 7월에도 화제를 모았다. 당시 조혜련은 유튜브 채널 '롤링썬더'에 출연해 박미선의 아들이 연극배우 활동을 하고 있다고 밝혔다. 조혜련은 과거 연극 '사랑해 엄마' 오디션에서 박미선의 아들인 줄 모른 채 연기를 지켜봤다며 실력을 칭찬하기도 했다.박미선은 당시 아들이 어린 시절 개그맨을 꿈꿨지만 이후 배우의 길을 선택했다고 전했다. 이번에는 딸이 직접 집필한 작품에 아들이 출연한다는 소식까지 알려지면서 남매의 새로운 도전에 관심이 쏠리고 있다.한편 박미선은 지난해 유방암 진단을 받고 방송 활동을 중단한 뒤 항암 치료에 전념했다. 이후 방송에 복귀해 유방암의 림프절 전이로 총 16차례 항암 치료를 받았다고 밝혔으며 완치 판정을 받은 상태는 아니어서 정기적인 검사와 건강관리를 이어가고 있다고 설명했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr