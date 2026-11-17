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방송인 겸 유튜버 김똘똘이 오는 12월 게이클럽 오픈을 앞두고 작가로도 변신했다. 방송과 사업에 이어 출판까지 활동 영역을 넓히며 다방면에서 활약하고 있다.17일 출판업계에 따르면 김똘똘은 지난 4일 첫 에세이 '나답게 똘똘하게'를 출간했다. 북플레저에서 발행한 이 책은 총 288쪽 분량으로, 정가는 1만9800원이다.'나답게 똘똘하게'는 김똘똘이 어린 시절부터 현재까지 겪어온 삶의 이야기를 담은 에세이다. 평소 예능과 유튜브에서 유쾌한 입담과 밝은 에너지를 보여줬던 그는 이번 책을 통해 카메라 뒤에 감춰졌던 자신의 내면을 솔직하게 털어놨다.특히 어린 시절 원치 않게 타인에 의해 성 정체성이 드러났던 경험부터 4년 동안 멀어졌던 아버지와의 관계, 자신을 향한 오해와 악성 댓글로 겪었던 상처까지 공개했다. 타인의 시선과 편견 속에서도 자신만의 길을 찾아온 과정과 스스로를 사랑하게 된 이야기를 담았다.김똘똘은 성균관대학교 전자전기공학부 재학 시절 블로그 활동을 시작했으며, 이후 유튜버로 전향했다. 2018년 구독자 1만 명을 기념하는 라이브 방송에서 커밍아웃하며 자신의 성 정체성을 공개한 바 있다.최근에는 디즈니+ 서바이벌 예능 '술래게임'에 출연해 준결승까지 진출하며 활약했다. 특유의 친화력과 재치 있는 입담으로 예능에서도 존재감을 드러냈다.사업가로서의 새로운 도전도 앞두고 있다. 김똘똘은 오는 12월 서울 이태원에 게이클럽 'MOS'를 오픈할 예정이다. 해당 클럽은 건물 총 5개 층을 활용하는 규모로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr