클라라가 상하이에서의 일상을 공개한다. / 사진=텐아시아DB

'솔로라서2' 티저 영상이 공개됐다./사진제공=SBS Plus·E채널

지난해 이혼 소식을 알린 클라라(41)가 중국 상하이 라이프를 공개한다.SBS Plus·E채널 ‘솔로라서’는 솔로라서 외롭지만, 솔로라서 행복한 매력 만점 솔로들의 진솔한 일상을 담은 관찰 리얼리티 예능 프로그램이다. 2024년 10월 8부작으로 첫선을 보인 ‘솔로라서’는 2025년 3월 정규 편성됐고, 시즌1을 성공적으로 마무리했다.인기에 힘입어 한층 새로워진 모습으로 돌아오는 ‘솔로라서2’는 오는 12월 7일 첫 방송을 앞두고 있다. 시즌2에서는 ‘원조 MC’ 방송인 신동엽과 ‘NEW MC’ 배우 조윤희가 호흡을 맞추며, 배우 클라라, 김지수, 유이가 ‘솔로언니’로 합류한다.17일 공개된 ‘솔로라서2’ 첫 티저에는 새롭게 합류한 솔로 언니들의 다채롭고 빛나는 일상이 담겼다. 먼저 지난해 8월 재미교포 사업가 사무엘 황과 결혼 6년 만에 합의 이혼 소식을 전한 클라라의 중국 상하이 라이프가 베일을 벗었다. 앞서 클라라의 신혼집은 서울 송파구 소재 76평형 집으로 매매가 81억 원 상당에 달하는 것으로 알려졌다.공개된 영상에서 클라라는 중국 스태프들과 함께 카메라 앞에서 프로페셔널한 면모를 발휘하며 본업에 집중하는 모습을 보여주는가 하면, 화려한 무대 밖 소탈한 일상도 공개한다. 유창한 중국어로 현지인들과 자유롭게 소통하는 것은 물론, 마트에서 장을 보거나 식당에서 시원하게 면치기를 하는 등 친근하고 털털한 모습을 보인다.프라하에서 여행사 CEO로 ‘인생 2막’을 연 김지수는 낭만의 도시 프라하와 서울을 오가는 이중생활을 공개한다. 티저 속 김지수는 로맨틱한 프라하 거리를 홀로 거닐며 마치 영화의 한 장면 같은 분위기를 자아낸다. 이어 한 카페에 홀로 앉아 팥빙수를 즐기던 그는 “프라하에서 팥빙수 가게를 하면 잘 될까?”라며 엉뚱하면서도 진지한 사업 구상을 펼친다.‘돌싱 6년 차’인 조윤희의 솔로 라이프도 공개됐다. 티저 속 조윤희는 어느덧 열 살이 된 딸 로하 양과 커플 잠옷을 입고 아침을 맞이하는 모습부터 등하원길까지, 일상 곳곳에서 웃음이 끊이지 않는 모습을 보여준다. 훌쩍 자란 로하 양은 “엄마를 짝사랑하나 봐”라며 엄마를 놀리는 여유까지 보였다.유이 역시 운동에 몰두하는 일상을 공개한다. 현재 ‘피트니스 레이스’ 대회를 준비 중인 유이는 빠른 속도로 러닝머신을 달리며 구슬땀을 흘리는 가운데, 흔들림 없는 눈빛과 탄탄한 복근으로 남다른 운동 내공을 과시한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr