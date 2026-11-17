사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 직접 피부를 관리하는 일상을 공개했다.한그루는 최근 자신의 인스타그램에 "샵에서만 하던 석고팩을 집에서도 할 수 있다니 ◡̈ 유튜브에서 소개했던 홈케어 제품인데 이번에 유튜브 방송 기념으로 특별한 혜택이 준비됐대요 🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한그루는 화사한 꽃무늬 로브를 입고 소파에 앉아 음료가 담긴 유리잔을 들고 있다. 반묶음 헤어스타일에 옆을 바라보는 모습으로, 뚜렷한 이목구비와 자연스러운 옆얼굴이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 한그루는 휴대전화를 바라보며 한 손으로 로브의 어깨 부분을 잡아당기고 있다. 허리끈으로 묶은 로브 사이로 쇄골이 드러나며 차분한 표정과 단정한 단발머리가 청순한 분위기를 더한다.또 다른 사진에서 한그루는 갈색 긴소매 상의를 입고 얼굴에 하얀 시트 형태의 팩을 붙인 채 소파에 누워 있다. 커다란 쿠션에 머리를 기댄 모습으로 편안한 자세에서 홈케어를 즐기는 일상이 담겼다.마지막 사진에서 한그루는 꽃무늬 로브 차림으로 거울 앞에 서서 얼굴 모양의 팩을 양손으로 들어 보이고 있다. 팩의 표면을 손가락으로 가리키며 정면을 응시하는 모습에서 또렷한 눈매와 자연스러운 민낯이 돋보인다.한그루는 최근 자신의 유튜브 채널 '그루니까말이야'를 통해 다양한 자기관리 방법과 일상을 공유하고 있다. 지난 10월에는 '밤마다 이렇게까지 한다고? 여배우의 리얼 나이트 케어'라는 영상을 공개하며 세안부터 얼굴과 목, 손과 발까지 이어지는 관리 과정을 소개했다. 당시 한그루는 목 주름 관리에 특히 신경 쓴다고 밝히며 스킨케어 제품을 바른 뒤 직접 마사지하는 모습도 공개했다.한편 한그루는 유튜브 채널 '그루니까말이야'를 통해 뷰티와 건강관리, 여행 등 다양한 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr