임영웅이 공식석상에서 취재진의 질문에 답하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

트로트 가수 임영웅이 추운 겨울 따뜻한 붕어빵 나눠 먹고 싶은 남자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 9일부터 15일까지 '추운 겨울 따뜻한 붕어빵 나눠 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 임영웅이 뽑혔다. 임영웅은 오는 18일 공연 실황 영화 '임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2' 개봉을 앞두고 있다. 이번 영화에는 지난 9월 고양종합운동장 주경기장에서 개최한 데뷔 10주년 기념 콘서트 현장이 담겼다. 당시 공연에서 최초 공개한 스페셜 앨범 'IM HERO 10'(아임 히어로 10)의 전곡 무대는 물론 대규모 드론쇼와 불꽃놀이 등 화려한 연출도 스크린에서 만나볼 수 있다. 지난 6일 메인 예고편이 공개됐으며, 9일부터 예매가 시작됐다.2위는 송민준이 올랐다. 송민준은 지난 6일 경북 청송군에서 열린 '제20회 청송사과축제' 축하공연 무대에 올라 관객들과 만났다. 앞서 지난달에는 '2026 여수세계섬박람회' 프라임콘서트에 참여하는 등 전국 각지의 공연을 통해 활동을 이어가고 있다. 송민준은 지난해 첫 미니앨범 'Prologue'(프롤로그)를 발매하고 타이틀곡 '그림일기'를 선보였다. TV조선 '미스터트롯2'에서 최종 8위에 오른 그는 특유의 부드러운 음색으로 '수묵화 보이스'라는 별명을 얻었다.3위는 김중연이 차지했다. 그는 지난 7월 첫 미니앨범 '우리정이'를 발매한 데 이어 서울 이화여자대학교 삼성홀에서 세 번째 단독 콘서트 'PERFORMER VOL.3 Variety'를 개최했다. 지난 8월에는 SBS 러브FM '인생은 오디션'에서 최종 우승을 차지했다. 아이돌 출신다운 역동적인 퍼포먼스와 탄탄한 가창력을 앞세워 활동 영역을 넓히고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 여자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 남자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr