김형민이 7년 만에 안방극장에 복귀한다./사진제공=태원아트미디어

배우 김형민이 '루카 : 더 비기닝' 이후 5년 만에 TV 드라마로 돌아온다.김형민 소속사 태원아트미디어는 "TV CHOSUN 새 월화미니시리즈 '시고르 아모르'에서 김형민이 주요 인물인 수철 역으로 합류해 현재 촬영에 임하고 있다"며 "완성도 높은 캐릭터로 시청자들과 만나고자 다방면에서 심혈을 기울이고 있다. 극의 한 축을 책임질 김형민의 활약에 많은 기대와 관심을 부탁드린다"고 밝혔다.김형민이 맡은 수철은 작품의 몰입도와 인물 간의 서사를 촘촘하게 채우는 인물이다. 현장 관계자에 따르면 김형민은 특유의 차분한 에너지와 노련함으로 촬영장 분위기를 이끌며 대본 분석에 공을 들이고 있다는 후문이다.2004년 데뷔한 김형민은 MBC '레인보우 로망스', '에덴의 동쪽', KBS '천추태후', 영화 '광식이 동생 광태' 등 다수의 작품에 출연했다. TV 드라마 출연은 2021년 종영한 '루카 : 더 비기닝' 이후 5년 만이다. 그간 OTT와 숏폼 콘텐츠 위주로 활동해 온 그는 이번 작품을 통해 오랜만에 정극 안방극장 시청자들과 만난다.앞서 김형민은 지난해 7월 쇼호스트 아내 이시유와 함께 tvN '우리는 잉꼬부부가 아닙니다'에 출연해 세 차례의 사업 실패와 생활고, 3년간 부부 관계가 단절된 쇼윈도 부부 생활을 고백해 화제를 모은 바 있다. 당시 방송에서 최수종으로부터 "어떤 역할도 받아들이겠다는 마음가짐만 있다면 좋은 일이 있을 것"이라는 응원을 받았던 그가 7년 만의 드라마 복귀작에서 어떤 활약을 펼칠지 관심이 쏠린다.'시고르 아모르'는 돈밖에 모르던 채권 추심 변호사가 시골의 낡은 건물을 상속받고 엉겁결에 번영회장이 되며 사람으로 거듭나는 민생 해결 낭만 가득 '시고르' 라이프를 담은 작품이다. '대군-사랑을 그리다', '간택-여인들의 전쟁', '공주의 남자'의 김정민 감독과 '가석방 심사관 이한신', '검법남녀 시즌2'의 조원기, 박치형 작가가 의기투합했다. 김지훈, 박주현, 곽시양 등이 출연한다.'시고르아모르'는 2027년 1월 첫 방송 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr