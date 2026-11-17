장나라와 김혜윤이 '굿파트너2'에서 호흡을 맞춘다. / 사진=텐아시아DB

'굿파트너2' 비하인드 컷이 공개됐다. / 사진제공=SBS

최고 시청률 17.7%를 기록한 '굿파트너'가 시즌2로 돌아온다. 장나라가 다시 한번 주연을 맡은 가운데, 김혜윤과 박해진이 새롭게 합류하면서 전작의 흥행을 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.17일 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2' 측은 오는 20일 첫 방송을 앞두고 장나라, 김혜윤, 표지훈, 박해진의 촬영 현장 사진을 공개했다.'굿파트너2'는 이혼 전문 변호사 차은경(장나라 분)과 경력직 변호사 강혜성(김혜윤 분)이 함께 사건을 해결해 나가는 이야기를 그린다. 시즌1에 이어 이혼 전문 변호사 최유나 작가가 집필을 맡았으며, 서민정 감독이 연출한다.장나라는 법무법인 대표 변호사 차은경으로 돌아온다. 공개된 사진에는 촬영 중간에도 모니터를 확인하며 제작진과 의견을 나누는 모습이 담겼다. 새롭게 합류한 김혜윤은 강혜성 역을 맡아 장나라와 호흡을 맞춘다. 김혜윤 역시 리허설에 집중하며 촬영을 준비하는 모습으로 눈길을 끌었다.박해진은 차은경과 경쟁 구도를 형성하는 변호사 박태수로 출연한다. 시즌1에 이어 출연하는 표지훈은 전은호 역으로 돌아와 극에 활력을 더할 예정이다.장나라는 김혜윤에 대해 "첫인상이 '토끼'라고 느낄 정도로 사랑스러웠지만, 일할 때는 정말 어른스러웠다"며 "굉장히 총명하고 똑 부러지면서도 팀의 에너지였던 친구"라고 말했다. 박해진에 대해서는 "의외로 팀에서 가장 귀여운 배우"라며 유쾌했던 현장 분위기를 전했다.김혜윤은 "선배님들이 언제나 현장에서 잘 챙겨주시고, 편하게 해주신 덕분에 항상 즐겁고 편하게 연기했다"고 밝혔다. 박해진 역시 김혜윤을 두고 "현장에서 늘 생기 있는 분위기메이커라, 서로 장난도 많이 치고 친구처럼 촬영을 잘 마칠 수 있었다"고 설명했다.한편 '굿파트너2'는 오는 20일 오후 9시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr