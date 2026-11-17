사진 =강민경 인스타그램

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그룹 다비치 강민경이 비 오는 날에도 감각적인 패션과 청순한 미모를 뽐냈다.강민경은 최근 자신의 인스타그램에 "👜🖤 비오는 날 만능가방 걸쳐 메고 팔랑팔랑 행복해!"라는 광고 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 강민경은 커다란 창가에 앉아 무릎을 세운 채 카메라를 바라보고 있다. 검은색 민소매 상의에 여유로운 핏의 청바지를 매치한 강민경은 한쪽 어깨에 검은색 가방을 걸친 모습으로, 길게 늘어뜨린 생머리와 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다.이어진 사진에서 강민경은 베이지색 퍼 재킷을 걸치고 소파에 앉아 휴대전화를 들여다보고 있다. 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 차분한 표정이 편안한 분위기를 자아내며, 무릎 위로 내려온 검은색 가방이 전체적인 스타일에 포인트를 더한다.또 다른 사진에서 강민경은 퍼 재킷과 청바지를 입고 캠코더를 손에 든 채 화면을 살펴보고 있다. 옆모습에서도 돋보이는 오뚝한 콧날과 단정한 헤어스타일이 시선을 사로잡으며, 어깨에 멘 검은색 가방이 세련된 캐주얼룩을 완성한다.마지막 사진에서 강민경은 소파에 앉아 고개를 살짝 숙인 채 옆으로 팔을 뻗고 있다. 풍성한 퍼 재킷에 검은색 숄더백을 자연스럽게 걸친 모습으로, 부드럽게 내려오는 긴 머리와 섬세한 옆얼굴이 돋보인다.이를 본 팬들은 "하 너무 예쁘다 진짜", "귀여웡", "너무 예뻐", "아레전드", "사랑해요 많이", "정말 너무 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.강민경은 최근 뉴욕에서 보낸 일상을 공개하며 꾸준히 근황을 전하고 있다. 앞서 강민경은 자신의 유튜브 채널 '걍밍경'을 통해 약 8년간 거주한 집을 떠나 새로운 집으로 이사한 이야기를 공개했다. 오랫동안 정들었던 집을 정리하며 눈물을 보인 강민경은 이사 과정에서 남겨진 가구와 소장품을 플리마켓에 내놓겠다고 밝혔다.한편 강민경이 속한 다비치는 오는 12월 12일과 13일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 단독 콘서트 '2026 DAVICHI CONCERT IN OUR SCENES'를 개최하고 팬들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr