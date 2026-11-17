그룹 레드벨벳 멤버 웬디가 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

그룹 레드벨벳 멤버 웬디가 추운 겨울 따뜻한 붕어빵 나눠 먹고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 9일부터 15일까지 '추운 겨울 따뜻한 붕어빵 나눠 먹고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 웬디가 뽑혔다. 웬디는 오는 23일 네 번째 미니앨범 'Gleam Hour'(글림 아워)를 발매한다. 지난해 9월 발표한 'Cerulean Verge'(세룰리안 버지) 이후 약 1년 2개월 만의 솔로 컴백이다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'Before Sunrise'(비포 선라이즈)를 비롯해 총 6곡이 수록된다. 웬디는 전곡 작사에 참여했으며, 이 중 3곡의 작곡에도 이름을 올렸다.2위는 그룹 소녀시대 멤버 유리가 올랐다. 유리는 지난 8월 31일을 끝으로 19년간 몸담았던 SM엔터테인먼트와의 전속계약을 마무리했다. 다만 소녀시대 멤버로서의 활동은 계속 이어갈 예정이다. 같은 달 효연, 수영과 함께 유닛 '효리수'를 결성해 디지털 싱글 '스키비디'를 발표하는 등 가수와 예능을 오가며 활동하고 있다.3위는 그룹 하츠투하츠 멤버 카르멘이 차지했다. 하츠투하츠는 지난 6월 두 번째 미니앨범 'Lemon Tang'(레몬 탱)을 발매하며 활동을 이어갔다. 오는 22일과 23일에는 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 팬미팅을 개최할 예정이며, 28일에는 유니버설 스튜디오 재팬에서 열리는 겨울 스페셜 라이브 무대에도 오를 예정이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 여자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 남자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr