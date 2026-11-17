11월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드'에서 그룹 아이브와 하츠투하츠가 맞붙는다. / 사진=텐아시아DB

11월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 막을 올렸다. 그룹 하츠투하츠와 아이브 등 가요계를 대표하는 여성 아티스트들이 치열한 인기 경쟁을 펼친다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.11월 투표는 17일 0시부터 오는 30일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.K-팝 걸 브랜드 부문에는 하츠투하츠, 니쥬, 있지, 김세정, 마마무, 아이들, 아이브, 아이유, 엔믹스, 케플러, 하데스, 드림캐쳐, 레드벨벳, 블랙핑크, 소녀시대, 오마이걸, 트와이스, 이세계아이돌, 프로미스나인, 피프티피프티까지 총 20팀이 후보로 올랐다.이 가운데 하츠투하츠와 아이브의 경쟁에 관심이 쏠린다. 하츠투하츠는 지난달 5일 일본 데뷔곡 'ICONIC HEART'(아이코닉 하트)의 한국어 버전을 발표하고 국내 음악방송에서 활동했다. 같은 달 16일에는 모바일 게임 '아레나 오브 발러(Arena of Valor)'와 협업한 곡 'Next Chapter'(넥스트 챕터)를 선보이며 활동 영역을 넓혔다.아이브는 지난달 26일 미니앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)을 발매하며 음악 활동을 이어가고 있다. 해당 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 126위로 진입했다. 이와 함께 11월 14일 자 빌보드 '이머징 아티스트' 차트에서 1위를 기록했다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr