11월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 막을 올렸다. 그룹 하츠투하츠와 아이브 등 가요계를 대표하는 여성 아티스트들이 치열한 인기 경쟁을 펼친다.
텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.
11월 투표는 17일 0시부터 오는 30일 오후 11시 59분까지 진행된다.
'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.
K-팝 걸 브랜드 부문에는 하츠투하츠, 니쥬, 있지, 김세정, 마마무, 아이들, 아이브, 아이유, 엔믹스, 케플러, 하데스, 드림캐쳐, 레드벨벳, 블랙핑크, 소녀시대, 오마이걸, 트와이스, 이세계아이돌, 프로미스나인, 피프티피프티까지 총 20팀이 후보로 올랐다.
이 가운데 하츠투하츠와 아이브의 경쟁에 관심이 쏠린다. 하츠투하츠는 지난달 5일 일본 데뷔곡 'ICONIC HEART'(아이코닉 하트)의 한국어 버전을 발표하고 국내 음악방송에서 활동했다. 같은 달 16일에는 모바일 게임 '아레나 오브 발러(Arena of Valor)'와 협업한 곡 'Next Chapter'(넥스트 챕터)를 선보이며 활동 영역을 넓혔다.
아이브는 지난달 26일 미니앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)을 발매하며 음악 활동을 이어가고 있다. 해당 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 126위로 진입했다. 이와 함께 11월 14일 자 빌보드 '이머징 아티스트' 차트에서 1위를 기록했다.
'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.
K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.
'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.
11월 투표는 17일 0시부터 오는 30일 오후 11시 59분까지 진행된다.
'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.
K-팝 걸 브랜드 부문에는 하츠투하츠, 니쥬, 있지, 김세정, 마마무, 아이들, 아이브, 아이유, 엔믹스, 케플러, 하데스, 드림캐쳐, 레드벨벳, 블랙핑크, 소녀시대, 오마이걸, 트와이스, 이세계아이돌, 프로미스나인, 피프티피프티까지 총 20팀이 후보로 올랐다.
이 가운데 하츠투하츠와 아이브의 경쟁에 관심이 쏠린다. 하츠투하츠는 지난달 5일 일본 데뷔곡 'ICONIC HEART'(아이코닉 하트)의 한국어 버전을 발표하고 국내 음악방송에서 활동했다. 같은 달 16일에는 모바일 게임 '아레나 오브 발러(Arena of Valor)'와 협업한 곡 'Next Chapter'(넥스트 챕터)를 선보이며 활동 영역을 넓혔다.
아이브는 지난달 26일 미니앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)을 발매하며 음악 활동을 이어가고 있다. 해당 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 126위로 진입했다. 이와 함께 11월 14일 자 빌보드 '이머징 아티스트' 차트에서 1위를 기록했다.
'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.
K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.
'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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