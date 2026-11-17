11월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드'에서 가수 하성운과 그룹 플레이브가 맞붙는다. / 사진=블래스트, 텐아시아 DB

11월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 막을 올렸다. 가수 하성운과 그룹 플레이브 등 각기 다른 매력을 지닌 남성 아티스트들이 인기 경쟁에 나섰다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.11월 투표는 17일 0시부터 오는 30일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.K-팝 보이 브랜드 부문에는 하성운, 뷔, 엑소, 세븐틴, 이준호, 정동원, 강다니엘, 에이티즈, 코이키즈, 2AM, 플레이브, BTS, 슈퍼주니어, 엔시티 위시, 스트레이키즈, 제로베이스원, 보이넥스트도어, 클로즈유어아이즈, 투모로우바이투게더, FT아일랜드까지 총 20팀이 후보로 올랐다.이 가운데 하성운과 플레이브의 경쟁에 관심이 쏠린다. 하성운은 지난달 17~18일 경기 고양시 킨텍스에서 개최된 'NOL FESTIVAL'에 참여해 무대를 꾸몄다. 최근에는 JTBC 유튜브 콘텐츠 '같이 뛸 RUN희'를 통해 워너원 재결합을 준비하고 있다는 소식을 전했다.플레이브는 지난 14일 미국 로스앤젤레스 공연을 마지막으로 첫 월드투어 '킵 잇 매닉(KEEP IT MANIC)'을 성황리에 마무리했다. 오는 30일에는 그룹 라이즈와 함께 작업한 싱글 'Lowkey'(로우키)를 공개한다. 해당 곡에는 플레이브 5명과 라이즈 6명 등 양 팀의 멤버 전원이 참여했다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr