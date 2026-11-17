사진 = 원현주 인스타그램

사진 = 원현주 인스타그램

사진 = 원현주 인스타그램

래퍼 양홍원의 불륜 의혹 이후 SNS 활동을 중단했던 모델 원현주가 계정을 다시 공개했다.17일 원현주의 인스타그램 계정이 공개 상태로 전환된 사실이 알려졌다. 현재 계정에는 과거에 올린 게시물 3개만 남아 있으며 남편 양홍원과 딸 루아의 사진은 찾아볼 수 없다. 한동안 닫혀 있던 댓글창도 다시 열리면서 원현주의 근황에 관심이 쏠리고 있다.특히 원현주의 팔로잉 목록에서도 양홍원의 계정은 빠져 있는 상태다. 반면 부부의 육아 일상을 담은 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기' 제작에 참여한 안준원 PD와 지난달 결혼식 사회를 맡았던 래퍼 스윙스는 여전히 팔로우하고 있는 것으로 알려졌다.이를 본 팬들은 "언니가 평생 행복했으면 좋겠다", "충분히 좋은 엄마니까 쓸데없는 죄책감 갖지 마세요", "루아와 행복한 모습 기대할게요", "원현주 사랑해", "제발 힘내라. 자존감 떨어지지 말자. 자책하지 말자. 충분히 좋은 엄마다", "언니 힘내요" 등의 댓글을 남기며 응원을 보냈다.앞서 원현주는 양홍원과 오랜 교제 끝에 2023년 혼인신고를 마쳤으며 2024년 11월 딸 루아를 얻었다. 이후 지난 10월 18일 서울 모처에서 결혼식을 올렸지만 불과 닷새 만에 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 나오면서 불륜 의혹에 휩싸였다.당시 양홍원의 지인이라고 밝힌 A씨는 양홍원이 결혼식을 약 3~4주 앞두고 다른 여성과 숙박업소를 찾았다고 주장하며 관련 영상과 통화 녹취 등을 공개했다. 이에 양홍원 소속사 AP알케미는 해당 여성과 모텔에 동행한 사실은 인정하면서도 객실 안에서 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹을 부인했다.소속사는 양홍원이 만취한 상태에서 머물 곳을 찾다가 모텔에 가게 됐다고 설명했다. 또한 폭로자가 금전을 요구하며 협박했고 공개된 자료도 악의적으로 편집됐다고 주장하며 공갈, 스토킹처벌법 위반 및 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 고소했다고 밝혔다. 모텔에 동행한 여성 역시 불륜 의혹을 부인하며 폭로 내용이 사실과 다르다는 입장을 전했다.논란이 불거진 직후 양홍원과 원현주는 서로의 인스타그램 계정을 언팔로우했다. 원현주는 지난달 24일 게시물과 프로필 사진을 모두 내렸으며 양홍원 역시 결혼식 관련 게시물을 삭제한 것으로 알려졌다.두 사람의 일상을 공개해 온 '양홍원의 육아일기'에도 여파가 이어졌다. 구독자 50만 명을 돌파하며 인기를 얻었던 해당 채널은 논란 이후 사실관계 확인과 출연자 보호를 이유로 댓글 기능을 제한했다. 지난달 29일 공개 예정이었던 결혼식 전체 영상도 업로드되지 않았으며 이후 새로운 콘텐츠 역시 공개되지 않고 있다.이런 가운데 지난 한 빈티지숍 SNS 계정에는 양홍원과 나눈 것으로 추정되는 메시지가 공개되기도 했다. 해당 메시지에는 지난달 31일 딸 루아의 생일선물을 구매한다는 지인의 말에 양홍원이 "우리도 사러옴"이라고 답한 내용이 담겼다. 다만 '우리'가 누구를 가리키는지는 확인되지 않아 원현주와의 관계를 단정할 수는 없다.원현주가 약 3주 만에 인스타그램을 다시 공개한 이유는 알려지지 않았다. 남편과 관련된 게시물이 사라지고 팔로우 관계도 회복되지 않은 가운데 원현주는 별도의 공식 입장 없이 SNS 댓글창을 통해 누리꾼들의 응원을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr