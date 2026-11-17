사진 = 티파니 인스타그램

사진 = 티파니 인스타그램

사진 = 티파니 인스타그램

사진 = 티파니 인스타그램

소녀시대 티파니 영이 변요한과 결혼 후 첫 동반 시상에 나선 가운데 순백의 드레스 자태를 공개했다.티파니는 최근 자신의 인스타그램에 "MMA에서 특별한 순간을 함께할 수 있어 진심으로 감사드립니다 congratulations once again to both artist of the year & record of the year 🍈🏆"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 티파니는 풍성하게 퍼지는 화이트 드레스를 입고 두 손을 가지런히 모은 채 카메라를 바라보고 있다. 몸에 밀착되는 상체 디자인과 볼륨감 있는 스커트가 잘록한 허리 라인을 강조하며 긴 생머리에 화려한 목걸이와 귀걸이를 매치해 우아한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 티파니는 양손으로 브이 포즈를 취하며 환하게 웃고 있다. 어깨선을 드러낸 드레스와 장난기 가득한 표정이 어우러져 사랑스러운 매력을 더했다.또 다른 사진에서 티파니는 난간에 한 손을 올리고 고개를 살짝 기울인 채 부드러운 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 흘러내리는 긴 흑발과 섬세한 주얼리가 조화를 이루며 청순하면서도 세련된 비주얼을 돋보이게 했다.마지막 사진에서 티파니는 실내 벽을 배경으로 드레스의 풍성한 실루엣을 드러내며 정면을 응시하고 있다. 허리부터 부드럽게 퍼지는 스커트와 은은한 광택이 감도는 소재가 웨딩드레스를 연상시키며 단아한 아름다움을 자아냈다.앞서 티파니는 지난 15일 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드(MMA 2026)'에서 남편 변요한과 함께 '올해의 아티스트'와 '올해의 레코드' 부문 시상자로 나섰다. 지난 2월 혼인신고를 마친 두 사람이 부부로서 처음 함께한 공식석상으로 티파니의 화이트 드레스와 변요한의 블랙 슈트 차림은 결혼식 현장을 연상시켜 화제를 모았다.특히 시상 무대에서 변요한은 브이 포즈를 취한 티파니를 향해 "너무 사랑스러우셔서 제가 리액션을 못했습니다"라고 말하며 애정을 드러냈다. 두 사람은 2024년 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'을 통해 인연을 맺었으며, 지난 2월 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.한편 티파니는 시상식에서 2027년 데뷔 20주년을 맞는 소녀시대의 활동을 열심히 준비하고 있다고 밝히며 팬들의 기대를 높였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr