박수홍의 딸이 아빠를 살뜰히 챙기고 있다. / 사진=유튜브 채널 '행복해다홍'

사진=유튜브 채널 '행복해다홍'

박수홍과 김다예 부부가 딸 재이와 함께 가을 추억을 쌓는 근황을 전했다.지난 16일 박수홍의 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '김장 김치 처음 먹어본 재이의 반응은?'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.영상 속에서 박수홍은 딸과 함께 배추를 써는 등 본격적으로 김장에 나서는 모습. 특히 딸은 잘게 자른 배추를 박수홍의 입에 넣어주는가 하면, 국자로 여러 번 덜어내려는 아빠 대신 그릇을 들어 올리며 아이디어를 제시해 눈길을 끌었다. 이후에는 밀대를 가져와 뒷정리까지 하려는 야무진 면모를 보여줬다.딸은 빼어난 외모로 다양한 광고를 촬영하고 있어 1세라는 나이에 종합소득세를 내는 대상자인 것으로 알려졌다. 그 과정에서 김다예가 신발장 가득 채운 딸의 구두들을 조명하면서 누리꾼들의 곱지 않은 시선을 받은 바 있다.당시 김다예는 지난 6월 자신의 SNS에 "슈즈만 800만 원. 부럽다 재이야"라는 글을 남겼다. 그러자 일부는 "아기의 신발 가격을 강조하는 것이 불편하다"라는 반응을 보였다.이에 박수홍은 지난 7일 텐아시아와의 통화에서 "800만 원이라는 숫자만 언급돼 돈을 자랑하는 것처럼 비춰졌지만, 딸이 모델을 맡고 있는 브랜드에서 선물로 주신 것"이라고 해명했다.한편 박수홍과 김다예는 23살의 나이 차이를 극복하고 2021년 혼인신고를 마친 후 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 2024년 시험관 시술 끝에 재이 양을 품에 안았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr