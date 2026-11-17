지난 14일 '문무'가 첫 방송됐다. / 사진=KBS

지난 14일 '문무'가 첫 방송됐다. / 사진=KBS

제작비 300억원이 투입된 KBS2 대하드라마 '문무'가 4%대 시청률로 출발했다. 이현욱, 장혁, 김강우, 박성웅 등 배우들의 열연을 앞세운 가운데 향후 시청률 상승세를 이끌어낼 수 있을지 관심이 쏠린다.지난 14일 첫 방송된 '문무'는 신라, 고구려, 백제와 당나라를 배경으로 삼국 통일을 둘러싼 인물들의 갈등과 선택을 그린 대하드라마다. 첫 주 방송에서는 각국의 정치적 이해관계가 충돌하는 가운데 주요 인물들의 이야기가 본격적으로 펼쳐졌다. 1, 2회 시청률은 각각 4.7%, 4.2%를 기록했다.이현욱은 훗날 문무왕이 되는 김법민 역을 맡았다. 김법민은 백제의 공세 속에서 무력감을 느끼며 아버지 김춘추(김강우 분)와 갈등했다. 당나라로 가서 교육을 받으라는 아버지의 제안에 반발하며 자신의 뜻을 굽히지 않았다. 이현욱은 전쟁 앞에서 고뇌하는 김법민의 모습을 그리며 앞으로 이어질 성장 서사의 시작을 알렸다.장혁은 고구려의 연개소문으로 등장했다. 연개소문은 친당 정책을 추진하는 고건무(조성하 분)에 반기를 들고 정변을 일으켰다. 대신들을 차례로 제거한 데 이어 고건무까지 죽이며 권력을 장악했다. 장혁은 냉혹한 판단과 거침없는 행동을 보이는 연개소문을 강렬하게 표현했다.김강우는 신라의 전략가 김춘추 역으로 극을 이끌었다. 김춘추는 나라의 안정을 위해 백룡(이재준 분)을 제거하는 결단을 내렸다. 전쟁으로 흔들리는 사위 김품석(김흥수 분)에게는 냉정한 태도를 보이면서도 승전기를 건네며 신뢰를 보냈다. 김강우는 상황에 따라 달라지는 김춘추의 모습을 그려냈다.박성웅은 김유신 역으로 2회부터 본격적인 활약을 펼쳤다. 김유신은 백룡을 살해한 김춘추가 진골 귀족들의 반발로 위기에 처하자 그를 감쌌다. 신라 내부의 분열을 경계하며 자신의 목숨까지 내놓겠다는 뜻을 밝혀 선덕여왕(최수린 분)의 신임을 얻었다.첫 주 방송에서는 김법민과 김춘추의 갈등부터 연개소문의 권력 장악, 김유신의 정치적 선택까지 주요 인물들의 이야기가 펼쳐졌다. 추후 공개되는 회차에서는 고구려와 백제가 신라를 압박하는 상황에서 인물들의 대립이 더욱 깊어질 전망이다.'문무' 3회는 오는 21일 오후 9시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr