조이가 '유일무이 로맨스'에서 공유일을 연기한다. / 사진='유일무이 로맨스' 캡처

조이가 '유일무이 로맨스'에서 공유일을 연기한다. / 사진='유일무이 로맨스' 캡처

배우 김현진이 '유일무이 로맨스'에서 박수영(조이)의 숨겨진 정체를 알아챘다. 자신이 좋아하는 소설의 작가가 박수영이라는 사실을 눈치챈 가운데, 가까워지기 시작한 두 사람의 관계에 변화가 생길 것으로 보인다.지난 16일 공개된 드라마 '유일무이 로맨스' 3, 4회에서는 공유일(박수영 분)과 탁무이(김현진 분)가 서로에 대한 오해를 풀고 가까워지는 모습이 그려졌다.3회에서 공유일은 탁무이가 자신을 스토커로 의심했던 이유를 이해하게 됐다. 탁무이는 그동안 사생팬의 괴롭힘에 시달리고 있었다. 두 사람은 소설 '별이와 반달' 3편을 두고 갈등을 빚었지만, 공유일은 해당 작품이 탁무이에게 특별한 의미가 있다는 사실을 알고 책을 빌려주기로 했다.책을 받은 탁무이는 공유일에게 관심을 보이기 시작했다. 공유일이 좋아하는 가수의 콘서트 티켓을 구하려고 나섰고, 자신을 향한 주다홍의 짝사랑 고백이 화제가 되자 직접 해명하기도 했다.공유일은 주다홍과도 가까워졌다. 우연히 다시 만난 주다홍이 갈 곳이 없다며 따라오자 그를 본가로 데려갔다. 그러나 집에서 외도 문제로 관계가 틀어진 아버지와 마주한 공유일은 곧바로 자리를 떠났다. 이를 본 주다홍은 자신의 부모님 역시 서로 외도한 사실을 털어놓으며 공유일을 위로했다.4회에서는 공유일과 탁무이 사이에 새로운 인물이 등장했다. 공유일이 일하게 된 레스토랑의 오너 셰프 강희수(신현수 분)다. 강희수는 콘서트를 보고 나온 두 사람을 자신의 레스토랑으로 초대했고, 공유일을 살뜰히 챙겼다. 이를 지켜보던 탁무이는 질투하는 모습을 보였다.공유일은 탁무이와 가까워질수록 서로 다른 생활 환경을 실감했다. 비싼 식사에도 부담을 느끼지 않는 탁무이와 달리 공유일은 경제적인 차이를 의식했다. 여기에 두 사람의 친분을 알게 된 드라마 PD 유연주(나현영 분)가 관계를 반대하고, 레스토랑에서 함께 있는 모습으로 열애 의혹까지 불거지면서 고민이 깊어졌다.그러던 중 공유일은 몸이 좋지 않다는 탁무이의 연락을 받고 그에게 달려갔다. 탁무이는 과거 응급 상황으로 병원을 찾았다가 마약 투약 의혹에 휘말린 적이 있다고 털어놨다. 사정을 들은 공유일은 그를 집으로 데려가 돌봤다.이후 탁무이는 유연주와 주다홍의 대화를 듣고 공유일의 정체를 알아챘다. 공유일이 어린 시절부터 글을 잘 썼다는 이야기와 출판되지 않은 책을 가지고 있었다는 사실을 떠올린 것이다. 유연주가 공유일을 꽁이라고 불렀던 기억까지 더해지면서 탁무이는 그가 자신이 좋아하는 소설 '별이와 반달'의 꽁꽁 작가라고 확신했다.평범한 취준생과 톱스타로 만났던 두 사람은 작가와 애독자라는 또 다른 인연으로 연결됐다. 탁무이가 공유일의 정체를 알게 된 뒤 어떤 반응을 보일지, 두 사람의 관계가 어떻게 달라질지가 앞으로의 관심사다.'유일무이 로맨스' 5, 6회는 오는 23일 오후 6시 티빙에서 공개된다. 아시아·중동·아프리카에서는 Viu, 일본에서는 ABEMA를 통해 만나볼 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr