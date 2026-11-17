소녀시대 태연과 윤아가 '저스트 메이크업' 시즌 2의 MC로 발탁됐다. / 사진제공=쿠팡플레이

이효리가 진행을 맡았던 '저스트 메이크업'이 시즌2에서 5인 MC 체제로 변화를 준다. / 사진제공=쿠팡플레이

이효리가 진행을 맡았던 '저스트 메이크업'이 시즌2에서 5인 MC 체제로 변화를 준다. / 사진제공=쿠팡플레이

이효리가 진행을 맡았던 '저스트 메이크업'이 시즌2에서 5인 MC 체제로 변화를 준다. 이효리의 빈자리는 소녀시대 태연과 윤아를 비롯해 에스파 윈터, 트와이스 나연, 방송인 장도연이 채운다.17일 쿠팡플레이는 예능 '저스트 메이크업' 시즌2의 MC로 태연, 윈터, 장도연, 나연, 임윤아를 확정하고 이들의 개별 포스터와 예고편을 공개했다.'저스트 메이크업'은 국내 메이크업 아티스트들이 실력을 겨루는 서바이벌 프로그램이다. 시즌1에서는 이효리가 단독 MC를 맡았으나, 이번 시즌에는 5명이 함께 진행을 이끈다. 참가자는 60명이며, 4명의 심사위원이 이들의 실력을 평가할 예정이다.포스터에는 다섯 MC가 각기 다른 메이크업 도구를 활용한 모습이 담겼다. 프로그램을 상징하는 분홍색 브러시를 비롯해 마스카라, 립스틱, 펜슬, 퍼프, 아이라이너 등을 소품으로 사용했다. 각자의 개성을 반영한 스타일링으로 새롭게 구성된 MC 라인업을 소개했다.예고편에서는 태연, 윈터, 장도연, 나연, 임윤아의 모습이 공개됐다. 각기 다른 분야에서 활동해 온 다섯 사람이 메이크업 서바이벌을 어떤 방식으로 진행할지 관심이 커진다. 이번 시즌은 단독 진행에서 5인 MC 체제로 바뀐 만큼 진행 방식에도 변화가 있을 것으로 보인다. 다섯 MC는 참가자들의 경연 과정을 지켜보며 프로그램을 이끌 예정이다.'저스트 메이크업' 시즌2는 오는 27일 오후 5시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr