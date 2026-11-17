배우 김우석이 '닥터X'에서 박태경 역으로 열연했다. / 사진제공=에일리언컴퍼니

배우 김우석이 'SBS 연기대상'에 대한 기대감을 내비쳤다. / 사진제공=에일리언컴퍼니

배우 김우석이 김지원의 오랜 팬이었다며 깊은 존경심을 표했다. / 사진제공=에일리언컴퍼니

배우 김우석이 형 김민석의 뮤지컬을 보고 아쉬운 부분은 말해준다고 밝혔다. / 사진제공=에일리언컴퍼니

배우 김우석이 군 전역 후 약 2년의 공백기를 딛고 SBS 금토드라마 '닥터X'를 통해 인생작을 경신했다. 최고 시청률 19.5%를 기록한 작품에서 해맑은 신입 인턴 이면에 깊은 상처를 지닌 박태경을 입체적으로 그려낸 그는 선배 김지원과의 호흡부터 친형 멜로망스 김민석의 반응까지 솔직한 속내를 털어놨다.17일 서울 청담동의 한 카페에서 배우 김우석을 만났다. '닥터X'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X 계수정(김지원 분)의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다. 김우석은 구서대병원 신입 인턴 박태경 역을 맡아 열연했다.지난 14일 15.2% 시청률로 유종의 미를 거둔 '닥터X'는 첫 회 11.4%로 출발해 6회 자체 최고 19.5%를 찍으며 전 회차 두 자릿수 시청률을 지켰다. 김우석은 "시청률이 그렇게까지 잘 나올 줄 몰랐다. 시청률을 떠나 촬영 내내 행복했고 즐거운 기억으로 남아 있는데, 시청률까지 잘 나와 감사하다"고 소감을 밝혔다. 중반 이후 20% 문턱을 넘지 못한 것에 대해서도 "전혀 개의치 않는다. 쭉쭉 올랐으면 좋았겠지만 끝까지 지켜봐 주신 것만으로도 감사하다"며 "요즘 길에서도 '어, 인턴!' 하고 알아봐 주시는 분들이 많아졌다"면서 웃었다.'닥터X' 합류는 치열한 준비 끝에 얻어낸 결과였다. 2024년 전역 후 오디션 고배를 마시며 약 2년의 공백기를 보낸 김우석은 '닥터X' 대본을 받자마자 매력을 느꼈다고 밝혔다. 그는 "떨어지더라도 후회를 남기지 말자 싶어 미팅 직전 새벽까지 대본을 파고들었다. 감독님이 어떤 장면을 말씀하셔도 바로 읊을 수 있을 정도로 입에 붙여 갔다"고 회상했다. 특히 대본에 적힌 '저 인턴인데요'라며 목소리가 갈라지는 대사를 서툰 인턴의 특징으로 살려 연기하자, 감독으로부터 "이렇게까지 준비해 온 배우는 처음"이라는 칭찬과 함께 "그냥 태경이 같다"는 말을 들었다고 전했다.첫 메디컬 장르 도전이었지만, 인턴 역할이라 방대한 의학 용어 부담은 상대적으로 덜했다. 대신 아침부터 밤까지 3일 내내 이어진 첫 수술 장면 촬영과 실제 병원 로케이션의 기억이 깊게 남았다. 김우석은 "수술 장면이 길어지면 넋이 나갈 때도 있었지만 선배님들과 스태프 모두 힘든 기색 없이 웃으며 분위기를 이끌어 주셨다"며 "실제 병원에서 의사 가운을 입고 이동하다가 환자분들에게 진료실 위치를 질문받은 적도 한두 번이 아니다. 촬영하며 현장의 의료진과 환자들을 가까이서 보면서 감사함과 존경심이 더 커졌다"고 말했다.극 중 박태경은 초반 해맑은 '햇살 막내'로 극에 활력을 불어넣다, 후반부 어린 시절 부친의 절친인 전설적 의사 김승효(전국환 분)에게 아동 성폭행 피해를 겪은 과거사가 풀리며 반전을 안겼다. 김우석은 "밝은 이미지는 전작에서도 보여줬지만 깊은 상처를 품은 인물은 처음이라 그 간극을 잘 표현하고 싶었다"며 "감독님께서 병원 안 다른 캐릭터들과 맞추려 하지 말고 너답게 밝게 나아가라고 조언해 주셔서 평소 내 성격보다 더 밝게 연기하려 노력했다"고 밝혔다.일본 원작 드라마를 일부러 보지 않았다는 그는 "원작 인물에 갇힐까 봐 대본 속 태경이를 내 방식대로 만드는 데 집중했다"고 강조했다. 방영 중 의료계 고증 논란과 5·18 에피소드 등 외부 잡음이 일었던 것에 대해서도 "배경이나 외부 이슈보다는 오직 인물로서 환자를 어떻게 바라보고 살릴 것인지만 고민했다. 받아들일 부분은 받아들이고 부족한 점은 개선해 나가자고 생각했다"고 차분하게 답했다.외적 변신을 위해 체중도 조절했다. 직전에 촬영했던 개봉 예정 영화 캐릭터를 위해 15kg을 감량했던 김우석은, 영화 종료 후 7kg을 찌웠다가 '닥터X' 촬영을 앞두고 다시 7kg을 감량했다. 그는 "초반에 너무 말라 근육까지 빠진 상태라 감독님이 아파보인다고 살을 찌우라고 하더라. 그래서 촬영하면서 야식도 챙겨 먹었다. 1화보다 12화에서 몸무게가 5kg 정도 늘면서 얼굴도 한결 편안해졌다"며 미소 지었다.호흡을 맞춘 김지원에 대해서는 깊은 존경심을 표했다. 김우석은 "원래 '눈물의 여왕'과 '도시남녀의 사랑법' 등 지원 누나 작품의 팬이었다. 두 살 차이밖에 안 나는데 처음엔 너무 쭈뼛거리며 '선배님 식사하셨습니까'라고 인사했다"며 "내성적인 누나가 먼저 '편하게 해라, 너랑 똑같은 사람'이라고 말해줘 용기를 내 다가갈 수 있었다. 나중엔 옆 동네 누나처럼 장난도 치며 편해졌다"고 말했다."분량이 엄청난데도 매번 집에 가면서 맛있는 간식을 직접 주문해 촬영장에 바리바리 챙겨 오더라고요. 연기뿐 아니라 현장 사람들을 웃으며 챙기는 모습을 보며 반의 반만 닮아도 괜찮은 사람이 되겠다고 생각했습니다."친형인 그룹 멜로망스 김민석의 반응도 전했다. '김민석 동생' 꼬리표를 뗐다는 평가에 대해 김우석은 "존경하는 형이라 꼬리표라고 생각한 적이 없다. 오히려 그렇게 불릴 수 있는 형이 있어 감사하고, 앞으로도 형에게 도움이 되는 동생이자 배우가 되고 싶다"고 말했다. 이어 "형은 전형적인 'T' 성향이라 방송을 보고 '발전하고 있지만 아직 부족한 거 알지? 더 정진해라'라고 현실적인 조언을 해줬다"며 "나 역시 형의 콘서트나 뮤지컬을 챙겨 보며 주변에서 해주지 않는 연기 피드백을 솔직하게 건네는 편"이라고 말했다.시즌2 제작 가능성에 대해서는 설렘을 내비쳤다. 김우석은 "시즌1부터 참여한 드라마가 처음인데 시즌2 제안이 온다면 큰 축복일 것"이라며 "계수정 선생님 밑에서 배운 만큼 시즌2에서는 일반 인턴보다 한층 똑똑해지고, 발로만 뛰던 인턴에서 이제는 손으로 직접 환자를 도울 수 있는 의사로 성장해 있으면 좋겠다"고 바랐다.연말 SBS 연기대상 참석에 대한 기대감도 숨기지 않았다. 그는 "첫 SBS 드라마로 좋은 작품에 참여해 시상식에 갈 수만 있어도 기분 좋을 것 같다. 베스트 커플상은 수정·원진(이진희 분) 선배님이 받으실 것 같고, 선배님들과 함께 팀워크상이나 신인상을 받는다면 더할 나위 없이 기쁠 것 같다"고 말했다."올해 버킷리스트가 드라마, 영화, 뮤지컬을 한 편씩 하는 것이었는데 처음으로 모두 이뤘어요. 앞으로는 로맨틱 코미디도 해보고 싶고, 죄를 지어 끔찍하게 대가를 치르는 사이코패스 같은 악역에도 도전해 보고 싶습니다. '닥터X'는 제 인생에서 가장 큰 비중을 맡은 인생작으로 오래 기억될 것 같아요."태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr