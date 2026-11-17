김의영이 무대 위에서 열창하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

트로트 가수 김의영이 추운 겨울 따뜻한 붕어빵 나눠 먹고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 9일부터 15일까지 '추운 겨울 따뜻한 붕어빵 나눠 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 김의영이 뽑혔다. 는 최근 KBS1 '가요무대'에 출연해 박경원의 '이별의 인천항'을 열창했다. 지난 2월에는 신곡 '나쁜놈'을 발표하며 음악 활동을 이어갔다. 앞서 김형석 작곡가와 손잡고 트로트 댄스곡 '하고 싶은 거 다 해'와 발라드곡 '세상에서 가장 바보 같은 일'을 선보이며 음악적 변신을 시도했다.2위는 김다현이 올랐다. 그는 지난 9월 '2026 여수세계섬박람회'를 기념한 신곡 '여수 사랑가'를 발표했다. 여수의 섬과 바다를 소재로 한 세미 트로트곡으로, 박람회 홍보대사로서 지역의 매력을 알리는 데 힘을 보탰다. 김다현은 국악을 기반으로 한 탄탄한 가창력을 앞세워 트로트 가수로 활동하고 있다.3위는 전유진이 차지했다. 그는 지난 8월 서울 올림픽공원 우리금융아트홀에서 두 번째 단독 팬 콘서트 '트웬티원(TWENTY-ONE)'을 개최했다. 공연에서는 직접 작사에 참여한 신곡 '나의 별들에게'를 처음 공개했으며, 해당 음원은 지난 9월 1일 정식 발매됐다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 여자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 남자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr