하성운이 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

프로젝트 그룹 워너원 출신 가수 하성운이 추운 겨울 따뜻한 붕어빵 나눠 먹고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 9일부터 15일까지 '추운 겨울 따뜻한 붕어빵 나눠 먹고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 뽑혔다. 하성운은 최근 JTBC 유튜브 콘텐츠 '같이 뛸 RUN희'에 출연해 전 축구선수 조원희와 함께 5km 러닝에 도전했다. 이날 하성운은 그룹 워너원의 데뷔 10주년을 앞두고 멤버들과 재결합을 논의 중이라고 밝혔다. 내년 3~4월 활동을 목표로 하고 있다면서도 구체적인 일정은 정해지지 않았다고 전했다.2위는 그룹 더보이즈 멤버 주연이 올랐다. 주연은 최근 더보이즈 멤버들과 새로운 출발을 알렸다. 더보이즈 멤버 9인은 지난 9월 세븐에잇레코즈와 손잡았다는 소식을 전했다. 새 소속사는 멤버들의 개인 활동과 함께 더보이즈의 팀 활동을 지원할 예정이다. 주연 역시 새 둥지에서 그룹과 개인 활동을 이어갈 전망이다.3위는 그룹 더보이즈 멤버 현재가 차지했다. 현재는 지난 8월 배우 신혜선, 박희순 등이 소속된 매니지먼트 시선과 전속계약을 체결하며 새로운 출발을 알렸다. 더보이즈는 지난 9월 신생 레이블 세븐에잇레코즈에서 단체 활동을 이어가기로 했다. 현재는 개인 활동과 그룹 활동을 병행하며 활동 영역을 넓혀갈 예정이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 여자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 남자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '추워진 날씨, 같이 겨울옷 쇼핑하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr