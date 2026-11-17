제니 / 사진=텐아시아 DB, 제니 인스타그램

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 제니가 미국 그래미 어워즈에서 2개 부문 후보에 오른 소감을 밝혔다.제니는 17일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 테임 임팔라(Tame Impala)와 함께한 'Dracula'(드라큘라)가 제69회 그래미 어워즈의 '올해의 레코드'(Record of the Year)와 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스'(Best Pop Duo/Group Performance) 등 2개 부문 후보에 올랐다는 소식을 전했다.제니는 "아직도 실감이 나지 않는다"며 "케빈과 이 노래에 많은 사랑을 보내준 모든 분께 정말 감사하다"고 밝혔다. 게시물에는 테임 임팔라의 공식 인스타그램 계정도 태그했다.제니가 언급한 케빈은 테임 임팔라를 이끄는 호주 뮤지션 케빈 파커(Kevin Parker)다. 제니는 지난 2월 공개된 테임 임팔라의 'Dracula' 리믹스 버전에 참여했다. 원곡에 제니의 목소리와 새로운 벌스를 더한 이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 최고 5위를 기록했다.미국 레코딩 아카데미는 지난 16일(현지시간) 제69회 그래미 어워즈 후보 명단을 발표했다. 제니와 테임 임팔라가 함께한 'Dracula'는 주요 4개 부문 중 하나인 '올해의 레코드' 후보에 이름을 올렸다. 두 아티스트 모두 이 부문에 후보로 오른 것은 처음이다.제69회 그래미 어워즈는 내년 2월 7일 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr