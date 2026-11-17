사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

배우 문가영이 미국 뉴욕에서 세련된 패션과 청순한 비주얼을 뽐냈다.문가영은 최근 자신의 인스타그램에 자유의 여신상 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문가영은 뉴욕 브루클린 브리지를 배경으로 검은색 롱코트와 뿔테 안경을 착용한 채 카메라를 바라보고 있다. 머리를 자연스럽게 묶고 붉은 갈색의 커다란 가방을 어깨에 멘 문가영은 한 손에 휴대전화를 든 모습으로 지적인 분위기를 자아냈다. 화장기 적은 얼굴과 또렷한 이목구비가 청순한 매력을 더한다.이어진 사진에서 문가영은 강변에 서서 옆모습을 드러내고 있다. 길게 내려오는 검은색 코트에 머리를 낮게 묶은 포니테일 스타일이 어우러지며 세련된 실루엣을 완성했다. 살짝 고개를 든 채 미소 짓는 모습에서는 자연스러운 아름다움이 돋보인다.또 다른 사진에서 문가영은 뉴욕 맨해튼 브리지가 보이는 거리에서 한 손을 이마에 올린 채 포즈를 취하고 있다. 검은색 코트 주머니에 손을 넣고 몸을 옆으로 돌린 문가영은 커다란 붉은색 가방으로 스타일링에 포인트를 더했다. 길게 묶은 머리와 뿔테 안경이 어우러져 감각적인 분위기를 풍긴다.마지막 사진에서 문가영은 안경을 머리 위로 올린 채 휴대전화 화면을 내려다보고 있다. 검은색 셔츠와 재킷을 매치한 단정한 차림에 한쪽으로 길게 땋아 내린 머리가 눈길을 끈다. 아래로 향한 시선과 자연스러운 표정이 어우러지며 차분하면서도 우아한 비주얼을 완성했다.이를 본 팬들은 "너무나 아름다워요", "맘껏 즐기다와 공주님", "너무 예뻐", "뉴욕에 뭉 여신강림", "안경 소화력 무슨 일 이쁘당", "패션 천재 문가영" 등의 댓글을 달았다.문가영은 최근 해외 일정을 위해 뉴욕으로 출국했으며 뉴욕 현대미술관에서 열린 제18회 'MoMA 필름 베네핏'에 참석했다. 해당 행사는 세계적인 영화감독 스티븐 스필버그의 업적을 기리는 자리로 문가영은 스필버그 감독과 함께 촬영한 사진을 공개해 화제를 모았다. 화려한 공식 석상에서 우아한 매력을 선보인 데 이어 이번에는 편안한 일상 패션으로 색다른 모습을 전했다.문가영은 또 '제41회 골든디스크어워즈' MC로도 나선다. 함께 진행을 맡게 된 성시경은 문가영에 대해 "너무 예뻐서 사람 같지 않다"며 "너무 투명하며 인상이 되게 진하지도 않고 고급 그 자체다"고 극찬한 바 있다.한편 문가영은 2027년 상반기 방송 예정인 tvN 새 드라마 '고래별'에서 허수아 역을 맡아 최우식, 허남준 등과 호흡을 맞출 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr