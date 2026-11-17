임현주 아나운서가 13년 동안 몸 담았던 MBC에서 퇴사했다. / 사진=임현주 SNS

MBC 아나운서 임현주가 13년 8개월 만에 회사를 떠났다. 약 10개월간의 육아휴직을 마친 뒤 복직하지 않고 퇴사를 선택한 사실이 알려지면서 그의 결정을 둘러싼 다양한 반응이 나오고 있다.임현주는 지난 16일 자신의 SNS를 통해 퇴사 소식을 알렸다. 2013년 3월 MBC에 입사한 그는 오랜 고민 끝에 새로운 길을 걷기로 했다고 밝혔다.그는 "너는 앞으로 어떻게 살아가고 싶니?"라는 질문을 스스로에게 던졌다며 조직을 벗어나 새로운 가능성을 찾아보고 싶다는 뜻을 전했다. 방송 활동을 완전히 접는 것은 아니다. 앞으로도 마이크 앞에 서고 싶다며 다양한 제안에 열려 있다는 입장도 덧붙였다.임현주의 퇴사 소식이 관심을 모은 데는 발표 시점도 영향을 미쳤다. 그는 두 딸을 출산한 뒤 올해 1월부터 약 10개월 동안 육아휴직을 사용한 것으로 알려졌다. 휴직을 마치고 업무에 복귀할 것으로 예상됐지만, 최종적으로 회사를 떠나는 길을 택했다.퇴사 발표를 사흘 앞둔 지난 13일에는 새 프로필 사진을 공개하며 휴직을 끝내고 다시 세상으로 나간다는 취지의 글을 올리기도 했다. 이에 방송 복귀에 대한 관심이 쏠렸으나 결국 MBC를 퇴사하게 됐다.이를 두고 누리꾼들 사이에서는 갑론을박이 이어졌다. 육아휴직으로 자리를 비웠던 만큼 복직하지 않고 회사를 떠난 결정이 아쉽다는 반응이 나온 반면, 휴직 이후의 진로까지 타인이 평가할 문제는 아니라는 의견도 제기됐다.한편 임현주가 언제부터 퇴사를 고민했는지, 회사와 어떤 절차를 거쳐 계약 관계를 정리했는지 등은 구체적으로 알려지지 않았다. 오랜 직장 생활을 마무리하고 새로운 활동을 예고한 그가 향후 어떤 활동으로 대중과 만날지 주목된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr