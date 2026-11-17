미미미누와 이지영이 수능을 앞두고 AI를 활용한 부정행위에 우려를 표했다. / 사진=미미미누. 이지영 유튜브 캡처

미미미누가 수능을 앞두고 AI를 활용한 부정행위에 우려를 표했다. / 사진='미미미누' 유튜브 캡처

2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 인공지능(AI) 부정행위 논란이 확산하자 한성숙 국무총리가 강력한 대응을 예고했다. 미미미누와 이지영, 현우진 등 입시업계 관계자들이 수능 연기 및 대책 마련을 촉구한 가운데, 정부는 수능을 예정대로 치르되 부정행위 단속을 강화하겠다는 방침이다.한성숙 국무총리는 17일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 최근 AI를 악용한 부정행위로 수험생과 학부모들의 우려가 커지고 있다며 범정부 차원의 대응 방침을 밝혔다.한 총리는 "정부는 이러한 부정행위를 '사회악'으로 규정하고 범정부 긴급대응팀을 긴급 가동하여 발본색원하겠다"라며 "시험 중 스마트기기 휴대 원천 차단, 스마트폰 등 모든 스마트기기는 전원 종료 후 수거, 수험생이 착용한 안경과 시계 전수 점검, 옷깃과 소매, 단추 등을 꼼꼼히 살필 것"이라고 말했다.또 부정행위가 적발될 경우 시험 무효와 응시자격 박탈은 물론 고발 및 수사 의뢰까지 검토한다. 한 총리는 "의심 사례의 경우에는 끝까지 추적해서 엄정 대응하겠다. 우리 수험생들이 그간 쌓아온 노력이 정당한 결실로 이어질 수 있도록 정부는 수능 관리에 끝까지 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.앞서 입시업계에서도 AI 부정행위에 대한 우려가 잇따랐다. 유튜버 미미미누와 수학 강사 현우진은 대책 마련이 충분하지 않을 경우 수능 연기를 검토해야 한다고 주장했다. 이지영 역시 시험 공정성을 확보하기 어렵다면 연기를 포함한 비상 대책이 필요하다는 입장을 밝혔다. 다만 교육부는 예정대로 수능을 시행한다는 방침이다.최교진 교육부 장관은 지난 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 "오늘 인쇄공장에서 각 시도교육청으로 시험지가 이송되면서 사실상 2027학년도 대학수학능력시험은 시작이 된 상황"이라고 설명했다. 신진용 교육부 대입정책과장도 같은 날 정부세종청사에서 진행된 브리핑에서 수능 연기 가능성을 묻는 질문에 "수능 연기는 없다"고 못 박았다.한편 2027학년도 대학수학능력시험은 오는 19일 전국에서 실시된다. 정부는 이날 오후 추가 브리핑을 통해 AI 부정행위 방지 대책을 구체적으로 발표할 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr