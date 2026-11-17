김지수가 2년 만에 국내 예능에 복귀한다. / 사진=SNS

배우 김지수가 과거 두 차례 음주운전으로 물의를 빚은 가운데 새 예능 프로그램에 출연한다. / 사진제공=MBC

배우 김지수가 2년 만에 새 예능 프로그램으로 시청자들을 만난다. 다만 최근 고경표의 음주운전 사고로 방송가가 홍역을 치르고 있는 가운데, 김지수 역시 과거 두 차례 음주운전으로 적발된 이력이 있어 복귀를 바라보는 시선이 곱지만은 않다.16일 SBS Plus·E채널에 따르면 김지수는 다음 달 7일 첫 방송되는 '솔로라서2'에 출연한다. 지난해 종영한 시즌1 이후 약 1년 6개월 만에 돌아오는 프로그램으로, 혼자 살아가는 스타들의 일상을 조명하는 관찰 예능이다.김지수는 이번 방송을 통해 한국과 체코 프라하를 오가는 근황을 전할 예정이다. 지난해 프라하에 여행사를 설립한 그는 여행 상품을 기획하고 고객들을 안내하는 등 배우가 아닌 사업가로서의 일상을 공개한다. 김지수가 국내 예능 프로그램에 출연하는 것은 약 2년 만이다.그러나 출연 소식이 알려지면서 그의 과거 음주운전 전력도 다시 거론되고 있다. 김지수는 2000년 혈중알코올농도 0.175% 상태로 면허 없이 운전하다 사고를 냈다. 이후 2010년에도 술을 마시고 운전하던 중 택시와 접촉 사고를 낸 뒤 현장을 떠나 벌금 1000만원에 약식기소됐다.음주운전 외에도 술과 관련한 구설이 있었다. 2018년 영화 '완벽한 타인' 홍보를 위해 예정된 인터뷰에 술이 덜 깬 상태로 약 40분 늦게 도착하면서 일정이 취소된 바 있다.특히 이번 복귀 소식은 고경표의 음주운전 사고가 발생한 지 이틀 만에 전해졌다는 점에서 더욱 관심을 끈다. 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 음주 상태로 운전하다 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준을 넘었으며, 사고로 환경미화원 1명이 부상을 입었다.고경표는 다음 날 사과문을 발표하고 활동 중단을 선언했다. 그가 출연한 MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '식스센스: B사이드' 등도 출연 분량을 편집하면서 방송가에 여파가 이어지고 있다.이처럼 음주운전으로 인한 방송계의 피해가 잇따라 불거진 상황에서 김지수의 복귀를 두고도 부정적인 반응이 나오고 있다. 과거의 잘못과 별개로 다시 활동을 이어갈 수 있다는 의견도 있지만, 음주운전으로 두 차례 적발된 이력을 가볍게 볼 수 없다는 지적도 제기됐다.한편 '솔로라서2'에는 김지수를 비롯해 유이, 클라라가 출연한다. 신동엽이 MC를 맡으며 조윤희가 새롭게 합류한다. 12월 7일 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr