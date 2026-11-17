개그맨 곽범이 자신의 주식 투자 경험을 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

개그맨 곽범이 주식 투자에 대한 자신감을 내비쳤다. / 사진제공=채널크크

코스피가 장중 한때 5000선 아래로 내려가는 등 국내 증시가 출렁이는 가운데, 개그맨 곽범이 주식 투자로 손해를 본 적이 없다고 밝혔다.16일 유튜브 채널 '채널크크'에는 '돈쭐청문회' 5회가 공개됐다. 영상에서 곽범은 자신의 주식 투자 원칙과 소비 습관, 돈에 대한 생각 등을 털어놨다.곽범은 "대한민국에서 1원도 잃어본 적 없다"며 주식 투자에 자신감을 내비쳤다. 그는 주식을 매수하기 전 3개월에서 1년간의 주가 흐름을 살펴보고, 목표로 정한 가격에 도달하면 매도한다고 설명했다.삼성전자 주식으로 수익을 낸 경험도 소개했다. 곽범은 주당 6만 원에 삼성전자 주식 1억 원어치를 매수한 뒤 6만3000원에 팔았다고 밝혔다. 이후 주가가 더 오르더라도 미리 정해둔 목표 수익을 얻었다면 아쉬워하지 않는다는 것이다.경제적으로 어려웠던 시절도 돌아봤다. 곽범은 개그맨을 꿈꾸며 어머니의 비상금 240만 원을 들고 서울로 올라와 개그맨 아카데미에 등록했다고 말했다. KBS2 '개그콘서트' 폐지 이후에는 수입이 거의 끊겼지만, 소속사 대표에게 1인당 250만 원의 제작 지원금을 받아 유튜브에 도전할 수 있었다고.돈을 버는 가장 큰 이유로는 가족을 꼽았다. 곽범은 가족과 함께 맛있는 음식을 먹고 좋은 것을 누리기 위해 열심히 일한다고 전했다. 그는 돈을 버는 목적이 가족과 행복하게 사는 데 있는 만큼, 자신과 가족을 위한 지출까지 무조건 아낄 필요는 없다는 생각을 밝혔다.한편 곽범은 2013년 고등학교 동창과 결혼했다. 두 사람은 슬하에 두 딸을 두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr