사진 = 노정의 인스타그램

사진 = 노정의 인스타그램

사진 = 노정의 인스타그램

사진 = 노정의 인스타그램

키 165에 몸무게 39kg로 알려진 배우 노정의가 우아하면서도 세련된 드레스 자태를 공개했다.노정의는 최근 자신의 인스타그램에 "MMA🖤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 노정의는 몸에 밀착되는 블랙 튜브톱 드레스를 입고 양팔을 좌우로 뻗은 채 벽에 기대 서 있다. 고개를 살짝 기울여 카메라를 바라보는 노정의는 은은한 미소와 또렷한 이목구비로 청순하면서도 고혹적인 매력을 발산했다. 깔끔하게 묶은 헤어스타일과 섬세한 목걸이가 드러난 어깨선과 가녀린 목선을 더욱 돋보이게 한다.이어진 사진에서 노정의는 의자 등받이에 양손을 올린 채 옆을 바라보며 자연스러운 포즈를 취했다. 군더더기 없이 떨어지는 드레스가 잘록한 허리 라인을 강조하는 가운데 차분한 표정과 단정한 포니테일 헤어가 세련된 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 노정의는 한 손을 입가에 가져가고 눈썹을 찡그린 채 장난스러운 표정을 짓고 있다. 입을 살짝 벌린 익살스러운 모습이 눈길을 끌며 블랙 드레스의 우아한 스타일링과 어우러져 사랑스러운 매력을 더했다.마지막 사진에서 노정의는 휴대전화를 들어 거울 셀카를 촬영하며 날렵한 옆모습을 드러냈다. 매끈하게 넘긴 헤어스타일과 작은 귀걸이, 팔찌가 블랙 드레스에 은은한 포인트를 더했으며 몸을 살짝 틀어 선 자세에서는 슬림한 실루엣이 돋보인다.노정의는 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드(MMA 2026)'에 참석해 배우 문상민과 함께 시상자로 나섰다. 노정의는 레드카펫에서도 블랙 튜브톱 롱드레스와 포니테일 헤어스타일을 선보이며 화제를 모았다.한편 노정의는 올해 tvN 드라마 '우주를 줄게'와 '돼지우리'에 출연했으며, 일본 배우 카사마츠 쇼와 호흡을 맞춘 영화 '면도'의 개봉을 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr