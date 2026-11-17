수현이 '신의 구슬'에서 왕희를 연기했다. / 사진제공=JTBC 드라마 '신의 구슬'

수현이 '신의 구슬'에서 왕희를 연기했다. / 사진제공=JTBC 드라마 '신의 구슬'

배우 수현이 '신의 구슬'에서 안보현을 구하기 위해 직접 전쟁터로 향한다. 호송대가 전멸했다는 소식을 들은 가운데, 사랑하는 사람을 지키기 위해 나서는 그의 모습이 공개됐다.17일 JTBC 드라마 '신의 구슬' 측은 수현이 연기하는 왕희의 모습이 담긴 4차 티저 영상을 공개했다. '신의 구슬'은 몽골과 30여년간 전쟁을 이어온 고려를 배경으로, 호국의 성물 관음보주를 찾아 나선 호송대와 그들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린 작품이다. 서기 1258년을 시대적 배경으로 한다.수현은 황제의 막내딸인 경화궁주 왕희 역을 맡았다. 왕희는 정략결혼과 상실의 아픔을 겪은 뒤 경화궁에서 지내던 인물이다. 그러던 중 견룡군 출신의 청년 장수 백결(안보현 분)을 만나면서 변화를 맞는다.공개된 영상에서 왕희는 "나는 화친을 원치 않습니다. 고려가 속국이 되는 것도 싫고"라며 몽골과의 화친에 반대하는 뜻을 밝혔다. 왕희는 자신을 이해해 주는 백결과 가까워지지만, 두 사람은 백결이 호송대를 이끌고 전쟁터로 떠나면서 헤어지게 된다.백결은 몽골군의 침략으로 위기에 놓인 고려를 구하기 위해 관음보주를 찾는 임무를 맡는다. 그러나 호송대는 몽골군의 공격을 받고 위기에 처한다. 영상에는 온몸에 화살이 꽂힌 백결의 모습도 등장했다.호송대가 전멸했다는 소식을 들은 왕희는 직접 백결을 찾아 나서기로 결심한다. 그는 "관음보주를 포기할 작정이십니까? 명주로 갈 수 있도록 도와주시오"라며 도움을 요청했다. 이어 "내가 결이를 지킬 차례"라고 말하며 백결을 구하겠다는 뜻을 드러냈다.이 과정에서 원주성을 지키는 방호별감 왕무(윤균상 분)도 등장한다. 왕희가 백결을 찾아가는 과정에 왕무가 어떻게 관여할지, 전쟁터에 남겨진 백결이 살아 돌아올 수 있을지가 앞으로의 주요 이야기로 다뤄질 예정이다.'신의 구슬'은 드라마 '재벌집 막내아들', '더블유(W)' 등을 연출한 정대윤 감독과 '정도전', '녹두꽃' 등을 집필한 정현민 작가가 함께한 작품이다. 칸 국제 시리즈 페스티벌 비경쟁부문 랑데부 섹션의 코리아 픽션에 공식 초청됐다.'신의 구슬'은 오는 12월 5일 오후 10시 40분 첫 방송된다. 아마존 프라임 비디오를 통해 해외에서도 공개될 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr