사진 = 보아 인스타그램

사진 = 보아 인스타그램

사진 = 보아 인스타그램

사진 = 보아 인스타그램

SM을 떠난 가수 보아가 일본 도쿄 시부야에서 20년 만에 게릴라 라이브를 개최하며 팬들과 만났다.보아는 최근 자신의 인스타그램에 "20年ぶりのゲリラライブめっちゃ楽しかった💛今年も素敵な歩幅でメリクリ🙌(20년 만의 게릴라 라이브 정말 즐거웠어 올해도 멋진 보폭으로 메리크리)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 보아는 풍성한 퍼 장식이 돋보이는 데님 재킷을 입고 양손으로 얼굴 옆에 브이 포즈를 취하고 있다. 밝은 금발 머리를 반묶음으로 연출한 채 옆을 바라보며 환하게 웃는 모습이 사랑스러운 매력을 자아낸다.이어진 사진에서 보아는 카메라를 정면으로 바라보며 양손을 얼굴 가까이에 들어 올리고 있다. 커다란 눈망울과 환한 미소가 돋보이는 가운데 화려한 귀걸이와 십자가 펜던트 목걸이가 개성 있는 스타일링을 완성한다.또 다른 사진에서 보아는 한 손을 카메라 가까이 뻗어 손가락 하트를 만들며 장난기 가득한 미소를 짓고 있다. 손끝의 연한 핑크빛 네일과 풍성한 퍼 소매가 어우러지며 발랄한 분위기를 더한다.마지막 사진에서 보아는 두 눈을 꼭 감고 활짝 웃으며 양손을 어깨 근처에 올리고 있다. 눈가를 찡그릴 만큼 환하게 웃는 표정과 자연스럽게 흘러내린 금발 머리카락이 귀여운 매력을 배가시킨다.이를 본 팬들은 "도쿄에 있던 사람들 다 계탔네 계탔어", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "언니 항상 힘을 주셔서 너무 감사합니다", "언니 사랑해" 등의 댓글을 달았다.한편 올해 일본 데뷔 25주년을 맞은 보아는 지난 16일 도쿄 시부야 스트림 이나리바시 광장에서 약 20년 만에 게릴라 라이브를 개최했다. 공연 시작 불과 몇 분 전 SNS를 통해 장소를 공개했으며 현장에는 안전상의 이유로 약 500명의 입장 인원이 제한됐다.이날 보아는 대표곡 '메리크리'를 시작으로 8년 만에 발표하는 일본 오리지널 앨범의 타이틀곡 '歩幅(보폭)'를 처음 선보였다. 이어 'VALENTI', 'QUINCY'까지 총 4곡을 열창하며 현장을 뜨겁게 달궜다. 특히 약 20년 전 시부야에서 진행했던 게릴라 공연을 회상하며 다시 같은 장소에서 노래하게 된 소감을 전해 눈길을 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr