그룹 AOA 출신 지민이 독특한 패션 감각으로 시선을 사로잡았다.지민은 16일 자신의 SNS에 "무탈한 하루들을 보내고 있어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 지민은 드넓은 핑크뮬리밭을 배경으로 자유로운 포즈를 취하고 있다. 푸른 하늘 아래 한쪽 팔을 높이 뻗은 채 가을 풍경을 만끽하는 모습이다.특히 지민의 개성 넘치는 패션이 눈길을 끈다. 지민은 흰색 긴팔 티셔츠에 민트색 프릴 원피스를 레이어드하고 검은색 레깅스를 매치했다. 여기에 황토색 배낭과 갈색 모자를 더해 독특한 스타일링을 완성했다.여성스러운 민트색 원피스와 투박한 황토색 등산 가방의 조합이 이색적이다. 발랄한 프릴 장식과 아웃도어 감성이 강한 배낭이 어우러지면서 지민 특유의 자유분방한 패션 취향이 드러났다. 여기에 운동화까지 착용해 마치 등산과 나들이를 동시에 떠나는 듯한 분위기를 자아냈다.평소에도 과감하고 개성 강한 스타일링을 선보여온 지민은 이번에도 평범한 코디에서 벗어난 자신만의 패션 세계를 보여줬다. 특히 핑크뮬리의 분홍빛과 민트색 원피스, 황토색 가방이 한데 어우러져 다채로운 색감이 돋보였다.한편 지민은 2012년 그룹 AOA로 데뷔했으며, 현재 솔로 가수로 활동하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr