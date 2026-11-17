사진 = 채시라 인스타그램

사진 = 채시라 인스타그램

사진 = 채시라 인스타그램

사진 = 채시라 인스타그램

배우 채시라가 전통춤과 인공지능을 접목한 다큐멘터리의 내레이션 녹음 현장을 공개했다.채시라는 최근 자신의 인스타그램에 "우리 전통춤과 K-댄스 그리고 AI와의 접목에 대한 다큐 프리젠터로 촬영후 내레이션 녹음중🎙"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 채시라는 녹음실에서 헤드폰을 착용한 채 마이크 앞에 앉아 환한 미소를 짓고 있다. 검은색 리본 장식이 달린 화이트 블라우스에 자연스럽게 내려오는 긴 머리를 매치해 단정하면서도 우아한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 채시라는 고개를 살짝 숙이고 눈앞의 대본을 바라보며 부드럽게 미소 짓고 있다. 은은한 눈매와 또렷한 이목구비가 돋보이는 가운데 귀에 착용한 작은 골드 귀걸이가 세련된 매력을 더한다.또 다른 사진에서 채시라는 한 손에 펜을 쥔 채 대본을 내려다보고 있다. 입가에 옅은 미소를 머금은 자연스러운 표정과 어깨 아래로 내려오는 검은 머리카락이 어우러져 편안하면서도 지적인 분위기를 보여준다.마지막 사진에서 채시라는 한 손으로 대본을 들고 다른 손을 얼굴 가까이에 댄 채 녹음에 임하고 있다. 책상 위에 여러 장의 대본이 펼쳐진 가운데 종이를 살펴보며 미소 짓는 모습에서 차분한 매력이 느껴진다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "평생 아름다우신 분", "잘 어울리세요", "언닐 통해서 옛추억을 떠오르게 합니다" 등의 댓글을 달았다.한편 채시라가 프리젠터로 참여한 특집 다큐멘터리 '헤리티지 리본(HERITAGE RE:BORN)'은 지난 16일 CNTV에서 첫 방송됐다. 해당 프로그램은 한국 전통춤을 인공지능(AI) 기술로 구현하고 세계 무대에 선보이는 과정을 담았다. 안무가 리아킴을 비롯한 무용가들이 전통춤을 현대적으로 재해석하는 모습과 봉산탈춤, 춘앵무, 승무, 한량무를 모션캡처 기술로 기록해 AI 영상으로 재현하는 과정을 소개한다.채시라는 오는 18일 서울 아르코예술극장 대극장에서 열리는 제47회 서울무용제 '명작무극장'에 특별 출연해 1995년 드라마 '최승희' 이후 31년 만에 최승희의 '보살춤'을 선보일 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr