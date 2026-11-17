사진 = 태연 인스타그램

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사진 = 태연 인스타그램

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사진 = 태연 인스타그램

그룹 소녀시대 태연이 정규 4집 발매를 앞두고 강렬한 분위기의 사진을 공개했다.태연은 최근 자신의 인스타그램에 'Unspecial' 💿🎧🎙️ 11/30이라고 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 태연은 블랙 레이스가 돋보이는 슬립 드레스를 입고 바닥에 비스듬히 기대 카메라를 응시하고 있다. 허리까지 길게 내려오는 생머리와 십자가 장식이 달린 목걸이가 어우러져 몽환적인 분위기를 자아내며 몸을 옆으로 기울인 포즈가 가녀린 어깨선과 늘씬한 실루엣을 드러낸다.이어진 사진에서 태연은 한쪽 무릎을 세우고 앉아 고개를 살짝 돌린 채 카메라를 바라보고 있다. 검은색 레이스 스타킹과 슈즈까지 통일한 스타일링이 눈길을 끄는 가운데 무릎 위에 손을 얹은 자연스러운 자세와 또렷한 이목구비가 시선을 사로잡는다.또 다른 사진에서 태연은 한 손으로 머리를 받친 채 상체를 앞으로 숙이고 있다. 얼굴을 가로지르는 머리카락 사이로 깊은 눈빛을 드러내며 얇은 어깨끈과 레이스 소재가 어우러진 의상으로 세련된 분위기를 완성했다.이어 공개된 사진에서 태연은 무릎을 끌어안고 정면을 응시하며 차분한 표정을 짓고 있다. 팔을 자연스럽게 포갠 자세에 길게 늘어뜨린 머리카락이 더해져 특유의 청초하면서도 도회적인 매력을 보여준다.마지막 사진에서 태연은 얼굴 가까이 드리워진 나뭇가지 사이로 카메라를 바라보고 있다. 얼굴에 내려앉은 빛과 그림자가 신비로운 분위기를 더하며, 연한 보랏빛 아이 메이크업과 선명한 입술이 조화를 이뤄 인형 같은 비주얼을 돋보이게 한다.한편 태연은 공식 유튜브 채널을 통해 정규 4집 'Unspecial'의 앨범 트레일러 'The Unspecial'을 공개했다. 해당 영상은 태연의 서정적인 내레이션과 함께 시간의 흐름에 따라 변화하는 감정을 담아냈다. 특히 이번 신보는 2022년 2월 발표한 정규 3집 'INVU' 이후 약 4년 9개월 만에 선보이는 정규앨범으로 동명의 타이틀곡을 포함해 총 12곡이 수록된다.태연은 오는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 4집 'Unspecial'을 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나선다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr