그룹 워너원 출신 배우 옹성우가 아시아 6개 도시에서 진행한 팬미팅 투어를 마쳤다. 2017년 워너원 멤버로 데뷔한 그는 내년 그룹 데뷔 10주년을 앞두고 팬들과 만났다. 최근에는 출연 영화 '정가네'가 부산국제영화제에 공식 초청되며 배우로서도 활동을 이어가고 있다.
옹성우는 지난 15일 인도네시아 자카르타 공연을 끝으로 '2026 ONG SEONGWU FANMEETING <Let’s go-ONG!> ASIA TOUR'(2026 옹성우 팬미팅 <렛츠고옹> 아시아 투어)를 마무리했다. 이번 투어는 서울을 시작으로 일본 요코하마, 대만 타이베이, 태국 방콕, 홍콩, 인도네시아 자카르타까지 총 6개 도시에서 진행됐다. 팬미팅은 '아이돌 옹성우와 함께 떠나는 휴가'를 콘셉트로 꾸며졌다. 옹성우는 노래와 퍼포먼스 무대를 선보였으며, 도시마다 서로 다른 챌린지를 준비해 팬들과 소통했다.
현지 여행지를 소개하는 'ONG TOUR'(옹 투어)와 팬들이 함께 미션을 수행하는 'ONG RADISE'(옹 라다이스) 등 참여형 코너도 마련했다. 각 도시의 특성을 반영한 프로그램을 통해 팬들과 직접 교류하는 시간을 가졌다.
옹성우는 그동안 출연한 작품의 촬영 비하인드를 비롯해 근황과 일상에 관한 이야기도 전했다. 공연이 끝난 뒤에는 팬들과 개별적으로 인사를 나누며 일정을 마무리했다.
아시아 투어를 마친 옹성우는 영화 '정가네'로 관객들과 만날 예정이다. 해당 작품은 제31회 부산국제영화제에 공식 초청된 바 있다. 옹성우는 영화 개봉을 앞두고 배우로서 활동을 이어갈 계획이다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
옹성우는 지난 15일 인도네시아 자카르타 공연을 끝으로 '2026 ONG SEONGWU FANMEETING <Let’s go-ONG!> ASIA TOUR'(2026 옹성우 팬미팅 <렛츠고옹> 아시아 투어)를 마무리했다. 이번 투어는 서울을 시작으로 일본 요코하마, 대만 타이베이, 태국 방콕, 홍콩, 인도네시아 자카르타까지 총 6개 도시에서 진행됐다. 팬미팅은 '아이돌 옹성우와 함께 떠나는 휴가'를 콘셉트로 꾸며졌다. 옹성우는 노래와 퍼포먼스 무대를 선보였으며, 도시마다 서로 다른 챌린지를 준비해 팬들과 소통했다.
현지 여행지를 소개하는 'ONG TOUR'(옹 투어)와 팬들이 함께 미션을 수행하는 'ONG RADISE'(옹 라다이스) 등 참여형 코너도 마련했다. 각 도시의 특성을 반영한 프로그램을 통해 팬들과 직접 교류하는 시간을 가졌다.
옹성우는 그동안 출연한 작품의 촬영 비하인드를 비롯해 근황과 일상에 관한 이야기도 전했다. 공연이 끝난 뒤에는 팬들과 개별적으로 인사를 나누며 일정을 마무리했다.
아시아 투어를 마친 옹성우는 영화 '정가네'로 관객들과 만날 예정이다. 해당 작품은 제31회 부산국제영화제에 공식 초청된 바 있다. 옹성우는 영화 개봉을 앞두고 배우로서 활동을 이어갈 계획이다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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