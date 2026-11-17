전혜원이 긴 머리를 잘랐다. / 사진=KBS '욕망의 덫' 방송 화면 캡처

전혜원이 긴 머리를 잘랐다. / 사진=KBS '욕망의 덫' 방송 화면 캡처

배우 전혜원이 '욕망의 덫'에서 장서희의 거짓말을 알아챘다. 친모라고 믿었던 사람이 자신을 속였다는 사실을 확인한 뒤 긴 머리를 자르고 복수를 준비하기 시작했다.지난 16일 방송된 KBS 드라마 '욕망의 덫' 58회에서는 주미란(장서희 분)의 비밀을 알게 된 고은설(전혜원 분)의 모습이 그려졌다.고은설은 유전자 검사 결과를 통해 주미란이 자신의 친모가 아니라는 사실을 확인했다. 충격을 받은 은설은 검사 결과지를 구기며 분노했고, 거울 앞에서 긴 머리를 직접 잘랐다. 전혜원은 해당 장면을 촬영하며 실제로 긴 생머리를 단발로 잘라 눈길을 끌었다.진실을 알게 된 은설은 미란을 대하는 태도도 바꿨다. 미란 앞에서는 여전히 아무것도 모르는 척 웃으며 속내를 숨겼다. 머리를 자른 이유를 묻는 미란에게는 "엄마를 닮고 싶어서요"라고 답했다. 미란이 권유한 유학도 거절하며 곁에 남겠다는 뜻을 밝혔다.이후 은설은 어학원에 등록하겠다며 미란에게 카드를 받아냈다. 그러나 학원 대신 명품 매장을 찾아 물건을 구입했다. 은설이 학원에 등록하지 않았다는 사실을 알게 된 미란은 화를 냈지만, 은설은 당황하지 않았다. 오히려 복도에서 마주친 미란의 손을 잡고 웃으며 그를 혼란스럽게 했다.전혜원은 진실을 확인한 뒤 분노하는 모습과 미란 앞에서 웃으며 감정을 숨기는 모습을 다르게 표현했다. 검사 결과를 받아들었을 때는 표정이 굳어졌지만, 미란과 마주할 때는 다정한 말투를 유지했다. 장서희와 대립하는 장면에서는 상대의 반응을 살피며 속내를 나타내지 않는 인물을 연기했다.앞서 전혜원은 서현재(장세현 분)를 떠나보낸 고은설의 슬픔을 표현한 바 있다. 이번 방송에서는 자신을 속인 주미란에게 맞서기 시작한 모습을 보여줬다. 은설이 미란의 거짓말을 언제 밝힐지, 앞으로 어떤 행동에 나설지가 관심을 모은다.'욕망의 덫'은 매주 월요일부터 금요일 오후 7시 50분 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr