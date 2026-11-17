이서진이 장한나의 비서로 출격한다./사진=텐아시아DB, 예술의전당 제공

장한나가 '비서진'에 출연한다./사진제공=예술의전당

하버드대 입학 출신의 세계적인 첼리스트 겸 지휘자 장한나 예술의전당 사장이 뉴욕대 출신 배우 이서진과 만난다.17일 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진') 측은 장한나 예술의전당 사장이 새로운 'my 스타'로 출연한다고 밝혔다. 특히 프로그램 최초로 연예인이 아닌 문화예술계 인사가 'my 스타'로 등장해 색다른 재미를 선사할 전망이다.앞서 장한나는 지난 11일 방송된 MBC '라디오스타'에 출연해 17년 전 첫 예능이었던 '무릎팍도사' 출연 당시 강호동이 "예능은 진정성이다. 새벽 해 뜰 때까지 가자"고 말해 이후 오랫동안 예능 토크쇼 출연을 고사했다고 털어놔 큰 웃음을 안긴 바 있다. '라디오스타'로 17년 만에 예능 나들이에 나선 데 이어 '비서진' 출연까지 확정 지으며 본격적인 예능 행보를 이어가게 됐다.그동안 다양한 스타들의 일일 비서로 변신해 예측 불가한 활약을 펼쳐온 이서진과 김광규는 이번 편에서 대한민국 대표 복합문화예술공간인 예술의전당을 무대로 특별한 비서 업무에 나선다. 연예계를 넘어 클래식 음악계까지 진출한 두 사람이 어떤 호흡을 보여줄지 궁금증을 자극한다. 특히 1971년생으로 뉴욕대 경영학과를 졸업한 이서진과 1982년생으로 하버드대에 입학한 이력을 지닌 장한나 사장이 11살 나이 차이를 넘어 보여줄 엘리트 케미스트리에도 시선이 쏠린다.장한나는 11세에 국제 첼로 콩쿠르에서 우승하며 주목받은 '천재 첼리스트' 출신으로, 지휘자로 활동 영역을 넓힌 데 이어 올해 예술의전당 사장으로 취임했다. 무대 위 카리스마 넘치는 음악가에서 문화예술기관의 수장으로 변신한 장한나와 '비서진'의 만남이 어떤 시너지를 낼지 관심이 모인다.이번 방송에서는 예술의전당의 공연장과 전시 공간 등 평소 쉽게 접하기 어려운 문화예술 현장을 배경으로, 기관장 장한나의 일상과 업무를 밀착 수행하는 이서진, 김광규의 모습이 공개될 예정이다.'비서진' 장한나 편은 오는 12월 중 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr