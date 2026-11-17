풍자테레비 유튜브 채널 캡처

풍자테레비 유튜브 채널 캡처

풍자테레비 유튜브 채널 캡처

방송인 풍자와 신기루가 화려한 왕홍 스타일링으로 파격적인 변신을 선보였다.지난 16일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '신기루&풍자 역대급 특대 왕홍'이라는 제목의 영상이 게재됐다.공개된 영상에서 풍자와 신기루는 중국 전통 의상을 연상케 하는 화려한 의상과 장신구를 착용하고 왕홍 콘셉트 촬영에 나섰다. 평소 유쾌하고 털털한 매력으로 사랑받아온 두 사람은 이날만큼은 화려한 스타일링으로 색다른 분위기를 자아냈다.풍자는 붉은색과 검은색이 조화를 이룬 의상에 금빛 장식을 더해 강렬한 비주얼을 완성했다. 머리에는 화려한 장신구를 착용해 중국 사극 속 인물을 연상시키는 모습을 선보였다.신기루 역시 만만치 않은 존재감을 발휘했다. 금빛 자수가 수놓인 의상에 커다란 머리 장식을 매치해 화려함을 극대화했다. 두 사람은 머리부터 발끝까지 장식으로 치장하며 평소와는 전혀 다른 모습을 보여줬다.특히 풍자는 촬영을 앞두고 "우리 인생 왕홍샷 남기자. 예쁘게 열심히 한 만큼 사진 남기자"라며 기대감을 드러냈다. 신기루 역시 자신의 달라진 모습에 만족한 듯 "난 하늘도 날 수 있겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr