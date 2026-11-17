'데블스 플랜3' 스틸이 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3')이 공개 첫 주부터 화제성 정상을 찍었다. 쟁쟁한 프로그램들 사이에서도 TV-OTT 비드라마 부문 1위, 통합 2위를 기록하며 두뇌 서바이벌의 저력을 보여줬다.17일 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 11월 2주차 순위에 따르면 '데블스 플랜3'는 TV-OTT 비드라마 화제성에서 13.04%의 점유율로 1위를 차지했다. 지난 10일 1~5회를 처음 공개한 뒤 곧바로 정상에 오른 것이다.드라마와 예능을 모두 합친 TV-OTT 통합 화제성에서도 6.93%로 전체 2위를 기록했다. 1위는 tvN '100일의 거짓말'(8.94%)이었으며, '데블스 플랜: 데드 어게인'은 디즈니+ '재혼 황후'(6.54%)를 앞섰다.세 번째 시즌인 이번 작품에는 장동민을 비롯해 홍진호, 오현민, 하석진, 존박 등 기존 서바이벌에서 강한 모습을 보여준 플레이어들과 신흥 강자들이 대거 출연했다. 5회까지 공개된 현재, 16명 가운데 7명이 탈락하는 빠른 전개가 펼쳐졌다. 이 가운데 탈락자에게 다시 게임에 참여할 기회를 주는 '유배지'의 존재까지 공개돼 다음 회차에 대한 궁금증을 키웠다.넷플릭스 내부에서도 공개 직후 대한민국 TOP 10 시리즈 1위에 오르며 관심을 확인했다. 화제성 순위까지 공개 첫 주 정상을 찍으면서 초반 흥행에 힘이 붙은 모습이다.17일 공개되는 6~10회에서는 베일에 싸였던 유배지의 생존 경쟁과 생활동·감옥동 플레이어들의 대결이 본격화된다. 첫 주부터 비드라마 화제성 1위를 차지한 '데블스 플랜: 데드 어게인'이 남은 회차에서도 기세를 이어갈지 주목된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr