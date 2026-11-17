그룹 앰퍼샌드원 나캠든 / 사진제공=FNC엔터테인먼트

그룹 앰퍼샌드원의 나캠든이 이번 컴백을 위해 7kg를 감량했다고 밝혔다.앰퍼샌드원은 17일 오후 2시 서울 광진구에 위치한 예스24 라이브홀에서 정규 1집 'PATHFINDER'(패스파인더) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.이날 나캠든은 이번 컴백을 위해 체중을 7kg 감량했다고 했다. 그는 "칼을 갈고 나온 마음을 안무에 담았다. 그래서 칼에 베일 듯한 턱선도 만들어 왔다"고 고백했다. 그러면서 그는 "한동안 사라졌던 게 돌아왔다"면서 손을 턱선에 대고 베이는 시늉을 해 웃음을 자아냈다.정규 1집 'PATHFINDER'는 겸손한 자세로 높은 곳을 향해 오르는 앰퍼샌드원의 여정을 담은 앨범이다. 데뷔한 지 3년 만에 처음 내놓는 이번 정규 앨범에는 타이틀곡 'King's Way'(킹스 웨이)를 비롯해 총 10곡이 수록돼 있다. 타이틀곡 'King's Way'는 강렬한 금관악기 소리와 드럼 소리로 강렬한 인상을 주는 힙합 댄스곡이다.한편, 앰퍼샌드원의 정규 1집 'PATHFINDER'는 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr