윈터가 근황을 공개했다. / 사진=SNS

윈터가 근황을 공개했다. / 사진=SNS

그룹 에스파의 멤버 윈터가 가녀린 체형과 대비되는 볼륨감으로 눈길을 끌었다.윈터는 지난 14일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진 속 윈터는 흰색 드레스를 입고 다양한 포즈를 취하고 있다. 어깨와 쇄골이 보이는 디자인의 의상을 선택한 그는 금발 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 청순한 분위기를 연출했다.특히 평소 마른 체형으로 알려진 윈터는 몸에 밀착되는 드레스를 통해 은근한 볼륨감을 뽐냈다. 가녀린 어깨선과 잘록한 허리, 자연스럽게 이어지는 실루엣이 어우러져 평소와는 또 다른 매력을 보여줬다.여기에 밝은 금발과 흰색 드레스가 조화를 이루며 윈터 특유의 맑은 분위기를 한층 강조했다. 윈터는 카메라를 바라보며 다양한 표정을 짓는 등 무대 위 강렬한 모습과는 다른 분위기를 선보였다.한편 윈터가 속한 에스파는 서울 고척스카이돔에서 새 월드 투어의 막을 올렸다. 이번 투어는 내년 2월까지 북남미와 유럽 등 전 세계 25개 도시에서 이어질 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr