에반 / 사진=빌리프랩

에반 / 사진=빌리프랩

가수 에반(EVAN)이 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞둔 수험생을 응원했다.에반은 17일 낮 12시 공식 유튜브 채널에 '2027학년도 대학수학능력시험 응원 메시지' 영상을 공개했다. 올해 수능은 오는 19일 치러진다.영상에서 에반은 수험생들을 향해 박수를 보내며 "그동안 숨 가쁘게 달려온 전국의 모든 수험생 여러분, 정말 고생 많으셨다"고 말했다.이어 "목표를 위해서 밤새 고민하고 노력했던 시간들이 많이 떠오르실 텐데, 너무 부담 갖지 마시고 준비한 만큼 여러분의 실력을 마음껏 펼치고 오셨으면 좋겠다"고 응원했다.시험 당일 유의할 점도 짚었다. 에반은 속이 편한 도시락을 준비하고 수험표와 신분증 등 필요한 물품을 미리 확인하라고 당부했다. 특히 오랜 시간 시험을 준비해 온 수험생들이 긴장하지 않고 시험을 치르길 바라는 마음을 전했다.에반은 "모두 무사히 잘 마치고 오시기를 바라며, 끝까지 응원하겠다"고 말했다. 영상 마지막에는 "여러분의 노력이 멋지게 빛나는 하루가 되시길 바란다. 파이팅!"이라며 다시 한번 수험생들을 격려했다.에반은 그룹 엔하이픈(ENHYPEN) 출신으로, 지난 3월 팀을 떠난 뒤 6월 솔로 가수로 데뷔했다. 데뷔 싱글 'RIDE OR DIE'(라이드 오어 다이)를 발표한 데 이어 9월에는 첫 번째 미니앨범 'DEATH OF ME'(데스 오브 미)를 발매했다. 두 앨범 모두 제작 과정에 직접 참여하며 솔로 활동을 이어가고 있다.연말 무대에도 오른다. 에반은 오는 12월 25일 '2026 SBS 가요대전'에 출연해 관객과 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr