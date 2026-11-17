tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'

tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'

배우 김정현이 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'에서 임시완, 연우와 각기 다른 매력의 호흡을 선보이며 극의 재미를 더하고 있다.김정현은 '나의 유죄인간'에서 태강그룹 법무팀 소속 변호사 김시현 역을 맡아 열연 중이다. 오랜 친구와의 유쾌한 우정부터 설렘을 자아내는 로맨스까지 자연스럽게 소화하며 캐릭터의 매력을 극대화하고 있다.극 중 김시현은 태강그룹 상무 윤이준(임시완 분)과 16년 동안 우정을 이어온 절친한 사이다. 서로의 성격과 속마음을 누구보다 잘 아는 두 사람은 직장 내 상하 관계에도 격식 없이 농담을 주고받으며 현실 친구 같은 모습을 보여준다.특히 연애 문제를 두고 펼치는 두 사람의 대화가 웃음을 안긴다. 각자 고민을 털어놓으면서도 상대방의 이야기는 제대로 듣지 않는 모습으로 유쾌한 분위기를 만들어낸다. 김시현은 강재희(설인아 분)를 향한 윤이준의 감정을 일찌감치 알아채고 조언을 건네며 오랜 친구다운 면모를 드러내기도 했다.위기의 순간에는 든든한 조력자로 변신한다. 윤이준이 살인 사건에 연루되자 변호사로서 냉철하게 상황을 판단하고 친구의 곁을 지키며 힘을 보탠다. 김정현은 능청스러운 대사 처리와 자연스러운 감정 연기로 임시완과의 호흡을 완성하고 있다.연우와의 관계에서는 또 다른 매력이 드러난다. 김시현은 이혜정(연우 분)과 사사건건 티격태격하면서도 은근한 호감을 드러내며 로맨스 분위기를 형성하고 있다. 장난스러운 말투로 관심을 표현하다가도 상대방의 뜻밖의 반응에 당황하는 모습으로 풋풋한 설렘을 안긴다.이혜정이 경찰 조사를 받게 됐을 때는 변호사로 등장해 적극적으로 도움을 주며 든든한 면모를 보여줬다. 평소 장난기가 넘치던 모습과 달리 중요한 순간에는 진지하게 상대방을 챙기는 태도가 두 사람의 관계에 깊이를 더했다.괴한의 습격으로 이혜정이 쓰러진 장면에서는 김시현의 애틋한 감정이 더욱 선명하게 드러났다. 김시현은 쓰러진 이혜정을 발견하자 걱정과 절박함을 감추지 못했다. 이후 놀란 이혜정을 다정하게 보살피던 중 "한번 안아나 주든가"라는 말에 주저 없이 품에 안으며 로맨틱한 분위기를 완성했다.김정현은 이러한 장면에서 섬세한 표정 변화와 눈빛 연기를 통해 캐릭터의 감정을 전달했다. 장난스럽고 능청스러운 모습부터 사랑하는 사람을 향한 진심 어린 걱정까지 폭넓게 표현하며 극의 몰입도를 높이고 있다.이처럼 김정현은 임시완과는 오랜 우정에서 비롯된 편안한 호흡을, 연우와는 달콤한 로맨스를 그려내며 존재감을 발휘하고 있다. 상대 배우에 따라 달라지는 자연스러운 연기와 감정 표현이 캐릭터 간 관계를 더욱 풍성하게 만들고 있다.한편 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'은 매주 월요일과 화요일 오후 10시 30분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr