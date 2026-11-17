이준혁이 '재혼 황후'에 특별 출연했다. / 사진제공=디즈니+

엄지원이 '재혼 황후'에 특별 출연했다. / 사진제공=디즈니+

강한나가 '재혼 황후'에 특별 출연했다. / 사진제공=디즈니+

배우 엄지원이 주지훈의 어머니로, 이준혁이 이종석의 친형으로 등장한다. 강한나까지 합류하면서 디즈니+ '재혼 황후'의 황실 인물 관계가 한층 복잡해질 전망이다.17일 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 측은 엄지원, 이준혁, 강한나의 특별출연 소식을 전했다. 세 배우는 오는 18일 공개되는 새로운 에피소드에 등장해 동대제국과 서왕국의 주요 인물들을 연기한다.먼저 엄지원은 동대제국의 선대 황후이자 소비에슈(주지훈 분)의 어머니 역을 맡았다. 제국의 기틀을 다진 인물로, 황실의 중심에 있었던 선대 황후의 기품과 카리스마를 보여줄 예정이다.이준혁은 서왕국의 국왕 워턴 3세로 등장한다. 워턴 3세는 하인리(이종석 분)의 친형으로, 한 나라를 이끄는 군주다. 이준혁은 왕으로서의 책임감과 고독함을 지닌 인물의 내면을 표현한다.강한나는 서왕국의 왕비 크리스타 역을 맡았다. 크리스타는 우아한 겉모습 뒤에 복잡한 감정을 감춘 인물이다. 강한나는 왕비의 기품과 내면의 감정을 함께 그려낼 예정이다.세 배우의 특별출연으로 동대제국과 서왕국의 황실 관계도 더욱 확장된다. 소비에슈의 어머니와 하인리의 친형, 서왕국의 왕비가 새롭게 등장하면서 기존 인물들과 어떤 관계를 형성할지 관심이 쏠린다.'재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 출신 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국 왕자 하인리와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지 작품이다.'재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2회씩 공개되며, 총 10부작이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr