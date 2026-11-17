배우 임예진이 오랫동안 방치해 둔 외제차 상태를 공개하며 충격을 자아냈다.최근 유튜브 채널 '임예진아이씨'에는 '세차장에서 거절당한 임예진의 포르쉐? 무슨 일이!?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 임예진은 오랫동안 방치된 포르쉐를 공개했다.임예진은 "얼마 전에 자동 세차하는 데를 갔는데 차가 너무 더러워서 자동 세차기가 고장이 난다더라"며 "이물질들이 많이 껴서 손 세차를 물어보고 차를 어디 가져갈 수가 없다. 사람들이 쳐다본다"고 고충을 토로했다.임예진의 차량 상태는 처참했다. 햇빛 아래 오래 세워둔 자동차는 새똥과 오염물질로 얼룩진 상태였다. 임예진은 "새똥은 닦아지지도 않는다"며 "이거 무슨 감옥 간 사람 차 같다"고 말했다. 차 내부 역시 조수석에서 물이 떨어지는 등 심각한 상태를 보였다.제작진은 안탄지 얼마나 됐는지 물었고 임예진은 한 달 정도 넘었다고 답했다. 이에 제작진은 "한 2년은 된 것 같다"고 털어놔 웃음을 자아냈다. 임예진은 "차가 한 14~15년 됐는데 키로 수가 17000km"라고 설명했다. 자동차를 팔고 바꿀 생각은 없냐는 말에 임예진은 "이거 팔아서 택도 없다"며 "이 차 문제가 한둘이 아니다"라고 언급했다.이후 손 세차장에 도착한 뒤 정비사는 심각한 차 상태를 보고 혀를 찼다. 차 내부를 확인한 정비사는 조수석 아래의 곰팡이를 언급하며 "일반 새차로는 안 되고 폴리싱까지 해야 한다"고 말했다. 임예진은 "너무 더러운 차라 죄송하다"고 사과했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr