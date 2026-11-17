보이프렌드가 앙코르 콘서트를 연다. / 사진제공=보이프렌드

그룹 보이프렌드(BOYFRIEND)가 데뷔 15주년을 맞아 앙코르 팬 콘서트를 개최한다.보이프렌드는 다음 달 31일 서울 큐브컨벤션센터에서 '2026 BOYFRIEND FAN-CONCERT IN SEOUL ENCORE [Our 15th Season : Starlit Voices]'를 열고 팬들과 만난다.이번 공연은 데뷔 15주년을 기념해 완전체로 활동해 온 보이프렌드가 한 해를 마무리하는 자리다. 공연명 'Starlit Voices'에는 멤버들의 목소리가 팬들에게 닿기를 바라는 마음을 담았다. 멤버들은 무대에서 청량한 분위기의 곡부터 퍼포먼스 중심의 무대까지 다양한 무대를 선보일 예정이다.앞서 보이프렌드는 지난 5월 데뷔 15주년 기념 팬 콘서트를 시작으로 중국 우시, 타이베이, 마카오 등에서 공연을 펼쳤다. 이번 앙코르 공연을 끝으로 15주년 기념 활동을 마무리할 예정이다.공연은 12월 31일 오후 4시와 7시 30분 총 2회 진행된다. 티켓은 오는 20일 오후 7시부터 NOL 티켓과 NOL World에서 예매할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr