그룹 보이프렌드(BOYFRIEND)가 데뷔 15주년을 맞아 앙코르 팬 콘서트를 개최한다.
보이프렌드는 다음 달 31일 서울 큐브컨벤션센터에서 '2026 BOYFRIEND FAN-CONCERT IN SEOUL ENCORE [Our 15th Season : Starlit Voices]'를 열고 팬들과 만난다.
이번 공연은 데뷔 15주년을 기념해 완전체로 활동해 온 보이프렌드가 한 해를 마무리하는 자리다. 공연명 'Starlit Voices'에는 멤버들의 목소리가 팬들에게 닿기를 바라는 마음을 담았다. 멤버들은 무대에서 청량한 분위기의 곡부터 퍼포먼스 중심의 무대까지 다양한 무대를 선보일 예정이다.
앞서 보이프렌드는 지난 5월 데뷔 15주년 기념 팬 콘서트를 시작으로 중국 우시, 타이베이, 마카오 등에서 공연을 펼쳤다. 이번 앙코르 공연을 끝으로 15주년 기념 활동을 마무리할 예정이다.
공연은 12월 31일 오후 4시와 7시 30분 총 2회 진행된다. 티켓은 오는 20일 오후 7시부터 NOL 티켓과 NOL World에서 예매할 수 있다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
보이프렌드는 다음 달 31일 서울 큐브컨벤션센터에서 '2026 BOYFRIEND FAN-CONCERT IN SEOUL ENCORE [Our 15th Season : Starlit Voices]'를 열고 팬들과 만난다.
이번 공연은 데뷔 15주년을 기념해 완전체로 활동해 온 보이프렌드가 한 해를 마무리하는 자리다. 공연명 'Starlit Voices'에는 멤버들의 목소리가 팬들에게 닿기를 바라는 마음을 담았다. 멤버들은 무대에서 청량한 분위기의 곡부터 퍼포먼스 중심의 무대까지 다양한 무대를 선보일 예정이다.
앞서 보이프렌드는 지난 5월 데뷔 15주년 기념 팬 콘서트를 시작으로 중국 우시, 타이베이, 마카오 등에서 공연을 펼쳤다. 이번 앙코르 공연을 끝으로 15주년 기념 활동을 마무리할 예정이다.
공연은 12월 31일 오후 4시와 7시 30분 총 2회 진행된다. 티켓은 오는 20일 오후 7시부터 NOL 티켓과 NOL World에서 예매할 수 있다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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