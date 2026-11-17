≪김세아의 세심≫

넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 스틸컷 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 스틸컷 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 스틸컷 / 사진제공=넷플릭스

익숙한 얼굴에 익숙한 두뇌 싸움. 식상할 법도 한데 여전히 재미있다. 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'이 다시 한번 두뇌 서바이벌의 저력을 보여주고 있다. 이미 실력을 검증받은 출연진이 대거 모인 만큼 새로운 재미가 있을지 의문도 있었지만, 막상 뚜껑을 열어보니 달랐다.넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3')은 역대 두뇌 서바이벌 강자들과 새로운 플레이어들이 모여 최후의 1인을 가리는 프로그램이다. 장동민, 홍진호, 하석진, 오현민 등 기존 서바이벌 예능에서 활약했던 인물들이 대거 출연했다. 지난 17일 기준 국내 넷플릭스 TOP 10 시리즈 1위에 오르며 시청자들의 관심을 얻었다.이번 시즌의 가장 큰 강점은 익숙한 출연진을 새로운 경쟁 구도에 배치했다는 점이다. 역대 우승자를 비롯해 실력을 인정받았던 플레이어들이 한자리에 모이면서 게임이 시작되기도 전부터 긴장감을 형성했다. 시청자들은 이미 이들의 플레이 방식과 강점을 알고 있다. 그러나 서로 다른 프로그램에서 활약했던 강자들이 맞붙었을 때 누가 우위를 점할지는 쉽게 예측할 수 없다.특히 장동민과 홍진호처럼 기존 서바이벌에서 여러 차례 경쟁했던 인물들의 재대결은 오랜 시청자들에게 반가운 요소다. 익숙한 얼굴들이지만 서로의 전략을 잘 알고 있다는 점이 오히려 새로운 변수가 된다. 과거의 승부를 기억하는 시청자라면 이들이 어떤 선택을 하고 상대의 전략에 어떻게 대응하는지 지켜보는 재미도 있다.새롭게 도입한 '유배지' 역시 긴장감을 높이는 장치다. 첫 5회에서 무려 7명이 탈락했지만, 이들에게 게임 복귀의 기회가 남아 있다는 사실이 밝혀졌다. 기존 서바이벌에서 탈락이 곧 퇴장을 의미했다면 이번에는 탈락 이후의 경쟁까지 지켜봐야 한다. 누가 살아남느냐뿐 아니라 누가 다시 돌아와 판을 흔들 것인지도 중요한 변수가 된 것이다.다만 탈락자에게 복귀 기회를 주는 방식은 양날의 검이 될 수 있다. 새로운 반전을 만들어낼 수 있지만, 복귀 과정이 충분히 설득력 있게 구성되지 않는다면 기존 생존자들의 경쟁이 가벼워질 우려도 있다. 유배지에서의 승부가 본편의 게임과 얼마나 유기적으로 연결되는지가 이번 시즌의 완성도를 가를 중요한 요소다.출연진의 관계 역시 새로운 재미를 만든다. 이미 실력이 알려진 강자들이 모였지만 실제 게임에서는 예상하지 못한 연합과 배신이 이어진다. 특히 신동은 믿었던 정원영에게 배신당하는 상황을 겪으며 새로운 갈등의 중심에 섰다. 기존 서바이벌에서 쌓아온 명성만으로 승부가 결정되는 것이 아니라는 점에서 출연진 사이의 관계와 선택을 지켜보는 재미가 있다.본편에서 형성된 관계는 스핀오프 '데블스 플랜 B'로도 이어진다. 지난 16일 공개된 이 프로그램은 출연진이 함께 본편을 시청하면서 당시 상황과 전략을 되짚는 코멘터리 형식의 예능이다. 출연진은 자신이 직접 경험하지 못했던 상황을 방송을 통해 확인하고, 서로의 선택과 판단을 이야기한다. 일부 게임을 다시 체험하며 본편과 다른 상황을 만들어보기도 한다.특히 본편에서는 상대의 의도를 알 수 없었던 출연자들이 방송을 통해 뒤늦게 전략의 전말을 확인하는 과정이 흥미롭다. 이미 결과가 정해진 게임이지만 당시에는 알 수 없었던 속내와 판단을 접하면서 같은 장면을 다른 시각으로 바라보게 된다. 단순히 방송 장면을 다시 보여주는 데 그치지 않고 본편의 이야기를 확장했다는 점에서 의미가 있다.물론 아직 시즌 전체의 성공을 평가하기는 이르다. 익숙한 강자들의 재대결과 유배지라는 반전이 초반부의 관심을 끌었다면, 남은 회차에서는 게임 자체의 완성도와 승부의 공정성이 중요해진다. 유명 출연진이 모였다는 사실만으로 긴장감이 끝까지 유지되는 것은 아니다. 새로운 규칙과 참가자들의 전략이 얼마나 설득력 있게 맞물리느냐가 관건이다.그럼에도 초반부만 놓고 보면 정종연 PD의 승부수는 통했다. 새로운 얼굴과 낯선 설정을 무리하게 늘리기보다 자신이 잘 아는 출연진과 게임의 특성을 활용해 재미를 만들어냈다. 이미 아는 얼굴에 익숙한 두뇌 싸움이지만 누가 어떻게 요리하느냐에 따라 맛은 달라진다. 정종연 PD는 익숙한 재료들로 또 한 번 제대로 된 김치찌개를 끓여냈다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr