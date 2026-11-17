사진 = 윤보미 인스타그램

사진 = 윤보미 인스타그램

사진 = 윤보미 인스타그램

사진 = 윤보미 인스타그램

그룹 에이핑크 윤보미가 바닷가에서 사랑스러운 겨울 패션과 함께 근황을 전했다.윤보미는 최근 자신의 인스타그램에 "🚥기ㅊ ㅏ🚃"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 윤보미는 하늘색 패딩 점퍼에 검은색 패턴 비니를 착용하고 의자에 앉아 카메라를 올려다보고 있다. 어깨 아래로 길게 내려오는 밝은 갈색 머리카락과 또렷한 눈망울이 어우러지며 청순한 비주얼을 자랑했다. 두 손을 무릎 위에 가지런히 모은 포즈에서는 귀여운 매력도 드러난다.이어진 사진에서 윤보미는 나무 테이블 옆에 앉아 입꼬리를 살짝 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 얼굴을 감싸는 비니와 풍성한 패딩 점퍼가 포근한 분위기를 자아내며, 은은한 미소가 사랑스러움을 더한다.또 다른 사진에서 윤보미는 노을이 물든 바다를 배경으로 나무 의자에 앉아 두 다리를 길게 뻗고 있다. 검은색 하의에 회색 레그워머와 검은색 신발을 매치한 윤보미는 몸을 옆으로 돌린 채 입술을 살짝 내밀어 장난기 가득한 표정을 지었다.마지막 사진에서 윤보미는 바닷가를 배경으로 눈을 감고 고개를 살짝 들어 올린 채 미소 짓고 있다. 검은색 비니 아래로 흘러내린 긴 머리카락과 부드러운 옆얼굴이 돋보이며, 노을빛이 내려앉은 풍경과 어우러져 한 폭의 그림 같은 장면을 완성했다.이를 본 팬들은 "귀여우세요", "겨울 곤쥬님", "너무 예뻐", "예쁘라", "좋은일만 있기를", "귀여워" 등의 댓글을 달았다. 윤보미는 최근 개인 유튜브 채널 '뽐뽐뽐'을 통해 일상과 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다.한편 윤보미는 9년 열애 끝에 음악 프로듀서 라도와 백년가약을 맺었다. 윤보미는 에이핑크 활동과 함께 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' MC로 활약했었고 결혼 후 하차했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr