남보라가 시술 전후 사진을 공개했다. / 사진=남보라 유튜브

남보라가 시술 전후 사진을 공개했다. / 사진=남보라 유튜브

배우 남보라가 출산 후 달라진 외모에 대한 고민을 털어놓으며 피부 리프팅 시술을 받은 근황을 공개했다.최근 유튜브 채널 '남보라의 인생극장'에는 남보라가 피부과를 방문해 리프팅 시술을 받는 과정이 담긴 영상이 올라왔다.이날 남보라는 "진짜 오랜만에 쉬는 날이라 관리를 하러 간다. 남편이 아기를 봐준다고 했고 오늘은 저만을 위한 시간이다. 38세의 초산 맘 관리 브이로그"라고 소개했다.피부과에 도착한 남보라는 출산 이후 턱 밑 피부가 처지는 것 같다는 고민을 털어놨다. 이후 의료진과 상담을 마친 그는 약 10분간 리프팅 시술을 받았다. 시술을 마친 남보라는 거울로 얼굴을 확인하며 만족감을 나타냈다.특히 남보라는 시술 전후 모습을 공개하며 달라진 얼굴선을 강조했다. 그는 "육안으로 봐도 탄탄한 게 느껴진다. 울퉁불퉁했던 라인도 정리된 것 같다. 효과가 바로 나왔다"며 기뻐했다.한편 남보라는 최근 육아와 방송 활동을 병행하고 있다. 그는 영상에서 홈쇼핑 방송을 준비하는 모습을 공개하는가 하면, 출산 이후에도 꾸준히 운동하며 자기관리에 힘쓰는 일상을 전했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr